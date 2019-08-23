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23.08.2019 10:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Аэроэкспресс" отменил ряд рейсов в Шереметьево в выходные

Текст: Ангелина Зеленькова

В эти выходные - 24 и 25 августа - изменится расписание поездов "Аэроэкспресс" на участке Белорусский вокзал - аэропорт Шереметьево.

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24 августа с 12:00 до 22:00 и 25 августа с 7:10 до 14:30 электрички будут отменены, в обе стороны каждые 10-30 минут будут курсировать компенсационные автобусы.

Отправиться в аэропорт можно будет с площади Тверская Застава от остановки рядом со зданием Белорусского вокзала. Автобусы довезут пассажиров до терминала "F". Из аэропорта автобусы отправятся от остановки, расположенной за зданием терминала "Аэроэкспресс". "КМ" поедут по платной трассе без остановок.

Приобрести билет стоимостью 300 рублей можно при посадке в автобус, а также в кассах или у мобильных кассиров, уточняется на сайте "Аэроэкспресса".

Подробную информацию можно уточнить во вкладке "расписание" и по телефону горячей линии 8-800-700-33-77.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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