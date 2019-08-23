"Аэроэкспресс" отменил ряд рейсов в Шереметьево в выходные

В эти выходные - 24 и 25 августа - изменится расписание поездов "Аэроэкспресс" на участке Белорусский вокзал - аэропорт Шереметьево.

24 августа с 12:00 до 22:00 и 25 августа с 7:10 до 14:30 электрички будут отменены, в обе стороны каждые 10-30 минут будут курсировать компенсационные автобусы.

Отправиться в аэропорт можно будет с площади Тверская Застава от остановки рядом со зданием Белорусского вокзала. Автобусы довезут пассажиров до терминала "F". Из аэропорта автобусы отправятся от остановки, расположенной за зданием терминала "Аэроэкспресс". "КМ" поедут по платной трассе без остановок.

Приобрести билет стоимостью 300 рублей можно при посадке в автобус, а также в кассах или у мобильных кассиров, уточняется на сайте "Аэроэкспресса".

Подробную информацию можно уточнить во вкладке "расписание" и по телефону горячей линии 8-800-700-33-77.