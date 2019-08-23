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23.08.2019 20:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Андрей Воробьев: Школа в Одинцове откроется раньше срока

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Денис Трудников Фото: Денис Трудников
Фото: Денис Трудников

Досрочно открыть блок младших классов школы, строящейся в жилом комплексе "Сколковский", поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, приехав с рабочим визитом в Одинцовский городской округ. По графику школа должна была открыться в сентябре 2020 года, но местные жители очень просили ускорить строительство - школ в Одинцове катастрофически не хватает, дети учатся в две смены.

Фото: iStock
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- Активные жители Одинцова попросили открыть школу в декабре этого года. Мы постараемся сделать так, чтобы младшие школьники пошли в неё в середине января, - пообещал Андрей Воробьев. Он напомнил, что в Одинцовском округе планируется построить сразу пять новых школ в крупных жилых микрорайонах, где много детей.

Школа в "Сколковском" будет очень просторной - в ней 54 учебных классах, лаборатории и мастерские, столовая на 480 мест, медицинский блок, актовый и спортивный залы, библиотека. Блок младших классов расположен в отдельном крыле, чтобы малыши не мешали старшеклассникам, вот этот блок и будут стараться достроить как можно быстрее.

Фото: Денис Трудников

Начиная с 2013 года в Подмосковье были построены более 100 школ общей вместимостью свыше 60 тысяч мест. До конца этого года откроется ещё 24, а к сентябрю 2021-го - ещё 50. "Образование у нас в приоритете - по итогам прошлого учебного года Московская область по качеству образования вышла на второе место в стране", - подчеркнул губернатор.

Фото: Денис Трудников
Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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