Число погибших от отравления грибами в Воронежской области выросло до 11

В воронежской больнице скончался мужчина, поступивший с диагнозом "острое отравление грибами". Таким образом, число погибших от грибов в 2019 году возросло до 11 человек, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

- В этом сезоне в Центр острых отравлений областной клинической больницы поступили 65 человек. Сейчас на лечении находятся шесть пациентов, двое в тяжелом состоянии, - рассказали медики.

Среди пострадавших от грибов трое детей, один ребенок скончался. 2019 год стал рекордным по количеству летальных исходов среди грибников. В 2011 году было зарегистрировано 101 отравление, семь человек умерли - в том числе два ребенка. Год спустя грибами отравились 103 человека - в том числе один ребенок. Четверо пострадавших умерли.

Врачи напоминают, что грибы - тяжелая и крайне специфическая еда, неподходящая для детского организма. Нельзя есть грибы, в пригодности которых в пищу вы не уверены. И даже съедобные грибы необходимо правильно готовить.