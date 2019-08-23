Для станции скорой помощи в Москве закупят современное оборудование

Николай Плавунов, главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова и главный специалист по скорой медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы, рассказал, что переоснащение выездных бригад современной медицинской аппаратурой происходит регулярно. Вот и в ближайший год на этот счет у станции большие планы. В частности, в первую очередь обновятся аппараты для оказания экстренной помощи. Будут закуплены самые современные дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции легких, а также мобильные реанимационные комплексы и инкубаторы для транспортировки новорожденных.

Симуляционные центры на подстанциях, где повышают квалификацию врачи, фельдшеры и медсестры скорой, дополнительно оснастят симуляторами автомобиля скорой медицинской помощи в комплекте с медицинским оборудованием, манекенами-симуляторами с возможностью моделирования различных сценариев, а также манекенами-тренажерами для проведения сердечно-легочной реанимации взрослому человеку, ребенку и младенцу. А современной портативной наркозно-дыхательной аппаратурой, электрокардиографами, кардиомониторами и дефибрилляторами, средствами иммобилизации московская скорая оснащена и сейчас в достатке. Только в прошлом году было обновлено около полутора тысяч единиц медицинского оборудования. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в России поступило около 700 единиц оборудования и медицинских изделий. В настоящее время данное оборудование используется для оказания скорой медицинской помощи в столице.

В этом году московская скорая празднует свое столетие - 15 октября 1919 года ее бригада впервые выехала на вызов. Сегодня Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова - крупнейшая в Европе медицинская организация, оказывающая скорую и неотложную медицинскую помощь населению. В ее составе работают более 11 тысяч сотрудников, 60 подстанций по всему городу и более тысячи бригад, которые в круглосуточном режиме дежурят в столице.