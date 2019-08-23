На юге Москвы закрыли станцию по сортировке отходов

После многочисленных обращений жителей района Чертаново-Центральное санитарные врачи проверили пункт по сортировке отходов, расположенный по адресу Дорожная, 3. Выявив ряд нарушений, представляющих угрозу для жизни и здоровья жителей, управление Роспотребнадзора по Москве инициировало временное закрытие этого предприятия.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, проверку пункта по сортировке отходов ООО "МЖС Групп" проводили территориальные органы совместно с прокуратурой Южного административного округа.

Как показала проверка, организация нарушила санитарно-эпидемиологические требования к сбору и сортировке мусора.

Так, линия по сортировке отходов размещена на открытой площадке, вся территория замусорена, отсутствуют документы, подтверждающие проведение профилактической дезинфекции, дератизации, дезинсекции в помещениях и на территории. Работники предприятия не обеспечены спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Так же не организованы предварительные и периодические медицинские осмотры рабочих, не соблюдаются требования к микроклимату на рабочих местах, нет вытяжки в зоне выделения вредных веществ в воздух.

Рабочие проживают на территории предприятия в строительных бытовках в антисанитарных условиях. А привозимые на территорию еда, сырье и вода не имеют документов, поэтому определить изготовителя продукции, а также сроки ее годности не представляется возможным.

Подобные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью, как жителей района, так и сотрудников. Поэтому проверяющие органы составили протокол по ст.6.3 КоАП РФ и наложили временный запрет на деятельность компании.

Чертановский районный суд Москвы признал компанию виновной и запретил эксплуатировать принадлежащие ей помещения и территорию сроком на 45 суток. К этому времени должны быть устранены все нарушения на предприятии. Устранение нарушений будет контролировать Роспотребнадзор.