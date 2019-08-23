На ВДНХ в выходные можно посмотреть шоу стеклодувов

В субботу и в воскресенье на ВДНХ пройдет фестиваль Moscow Glass Fest. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

По данным пресс-службы, фестиваль пройдет в парке ремесел на ВДНХ. В частности, гости фестиваля смогут посмотреть шоу стеклодувов, причем показаны будут различные технологии создания стекла, в том числе древний метод выдувания стекла с использованием древнего оборудования. Также можно будет посетить ярмарку изделий из стекла и купить понравившиеся изделия, сделанные вручную российскими мастерами, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть на уже готовые работы на выставке арт-объектов.

Вход на фестиваль бесплатный. Время работы с 11.00 до 19.00.