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23.08.2019 12:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новая зона отдыха с купанием появится на севере столицы

Текст: Ирина Огилько

В Москве построят новую зону отдыха с купанием, поплавать в ней можно будет в трех понтонных бассейнах, аналогичных тем, что стоят в парке Фили. Об этом рассказал директор ГБУ "МосТрансПроект" Александр Поляков.

По данным Полякова, проект позволяет расположить новую зону отдыха в южной части набережной. Площадка сможет вместить до 200 человек.
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- Все три бассейна будут с подогревом, один из них - детский - будет оснащен тентом от солнца, - рассказывает Поляков. - Для удобства посетителей, около бассейнов построят павильон с душевыми кабинами, раздевалками с сейфовыми ячейками, санузлами, зоной выдачи полотенец и кассовым блоком. А для безопасности, у воды оборудуют спасательную станцию. Здесь же откроют кафе и обустроят танцевальную площадку с диджейским пультом.

Напомним, что новое пространство оборудуют в рамках проекта реконструкции набережной, причалов и площади у основного здания Северного Речного вокзала. Все объекты будут выполнены в единой речной стилистике с использованием натуральных материалов и цветов - белого, серого и бежевого.

Северный речной вокзал был построен в 1937 году. В 2010 году здание вокзала закрыли из-за аварийного состояния. В конце 2018 года Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение на проведение работ и приспособление здания под современное использование. В ходе реконструкции зданию вокзала вернут исторический облик, а после окончания работ Северный Речной вокзал интегрируют в единую транспортную систему. Кроме того, планируется наладить речное сообщение Москвы с Подмосковьем и другими регионами, а также развить туристическое направление.

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