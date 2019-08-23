У безработного москвича похитили 80 тысяч долларов

На юге столицы из квартиры безработного москвичам похищена крупная сумма денег. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В четверг, 22 августа, около 22:30 в полицию обратился с заявлением москвич, 1991 года рождения, заявивший о том, что его обокрали на крупную сумму денег. По словам потерпевшего, 6 августа в период с 10 до 20 часов в квартиру, расположенную на улице Восточной, 2, проник неизвестный. И похитил 80 тысяч долларов, принадлежащие заявителю.

- Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснили в пресс-службе.