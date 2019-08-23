Уникальные детские велодромы откроют осенью в столице

Осенью в Москве появятся уникальные детские велодромы. Их откроют в составе ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва "Нагорная" Москомспорта. Об этом сообщает департамент строительства Москвы.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе, один велодром построен в районе Ясенево на улице Тарусская, 18, второй - в районе Печатники на улице Гурьянова, 10.

- Велодромы ВМХ-класса предназначены для тренировок и проведения соревнований среди детей в возрасте от 5 до 17 лет в соответствии с требованиями международной любительской ассоциации велоспорта. Это уникальные для Москвы объекты, аналогов им в столице в настоящее время нет, - поясняет руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. На каждом объекте помимо трассы, размещены стартовые машины, административно-бытовые корпуса. Есть кабинеты тренеров и персонала, помещения для хранения инвентаря, велосипедов, мототехники, велоремонтная мастерская, медкабинет, душ, раздевалки и другое.