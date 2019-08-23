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23.08.2019 14:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калужской области провели спецоперацию против сторонников ИГИЛ

Текст: Тимофей Борисов

Сотрудники ФСБ России совместно с бойцами Росгвардии провели спецоперацию по обезвреживанию экстремистской ячейки, собиравшей деньги для запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Информацию об этом распространил Центр общественных связей ФСБ России.

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"Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии на территории Калужской области в рамках возбужденного уголовного дела пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, осуществлявшей ресурсное обеспечение международной террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории РФ", - сообщили в ЦОС ФСБ.

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