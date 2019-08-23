В Калужской области провели спецоперацию против сторонников ИГИЛ

Сотрудники ФСБ России совместно с бойцами Росгвардии провели спецоперацию по обезвреживанию экстремистской ячейки, собиравшей деньги для запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Информацию об этом распространил Центр общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии на территории Калужской области в рамках возбужденного уголовного дела пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, осуществлявшей ресурсное обеспечение международной террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории РФ", - сообщили в ЦОС ФСБ.