В суд направлено дело еще одного участника митинга в Москве 27 июля

Уголовное дело в отношении еще одного участника митинга в Москве 27 июля направлено в суд. Речь идет об Иване Подкопаеве: он распылил газ в лица правоохранителей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Следственный комитет завершил расследование, собранные им доказательства о причастности фигуранта к делу признаны ведомством достаточными для утверждения обвинения. В связи с этим уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Иван Подкопаев обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318УК РФ).