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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В суд направлено дело еще одного участника митинга в Москве 27 июля

Уголовное дело в отношении еще одного участника митинга в Москве 27 июля направлено в суд. Речь идет об Иване Подкопаеве: он распылил газ в лица правоохранителей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Фото: vesti.ru
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Следственный комитет завершил расследование, собранные им доказательства о причастности фигуранта к делу признаны ведомством достаточными для утверждения обвинения. В связи с этим уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Иван Подкопаев обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318УК РФ).

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