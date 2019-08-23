Вор проникал в подмосковные квартиры только через двери, которые вскрывал двумя способами: либо подбирал ключи, либо взламывал личинки замков. Подбор ключей - более хлопотное и долгое дело, всегда есть риск попасться на глаза соседям. А личинка замка выворачивается шуруповертом за несколько секунд, но эта процедура шумная, тоже может привлечь чье-то внимание. Таким образом он обокрал 15 квартир на общую сумму около 4 миллионов рублей.

Виталий Нюкалов, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, сообщил, что квартирного вора задержали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из подмосковной полиции при поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Им оказался неоднократно судимый 38-летний житель города Королева.

Судя по всему, у него была хорошо отработанная методика, по которой он определял интересующие его квартиры, вряд ли он действовал наобум. Налету обязательно предшествовала рекогносцировка. Сначала с улицы или двора осматривались окна и лоджии, выбирались квартиры с хорошим остеклением, желательно со спутниковой антенной. Уделялось внимание подъезду - есть ли консьерж, кодовый замок. Осматривалась и дверь в квартиру - дорогая ли, насколько укреплена.

Несколько дней он мог визуально наблюдать за подъездом, определяя жильцов понравившейся ему квартиры и выясняя алгоритм их жизни. Для этого преступник мог как бы невзначай познакомиться с соседями, что-то у них расспросить. Сыщики не исключают, что квартирный вор искал и находил нужную ему информацию и в соцсетях, где многие сами рассказывают и о своем благосостоянии, и о досуге. Например, когда они надолго уезжают в отпуск.

Сыщики не исключают, что квартирный вор искал и находил нужную ему информацию и в соцсетях

Вычислили его по записям камер видеонаблюдения. Полицейские установили автомобиль, на котором вор приезжал к дому, где собирался совершить кражу. Выяснив адрес хозяина этой машины, оперативники задержали самого подозреваемого по месту жительства. При обыске в квартире задержанного оперативники обнаружили похищенное имущество - ювелирные украшения, наручные часы, меховые изделия, иконы и другие ценные вещи. И, разумеется, наличные деньги. Хрусталь, бытовые приборы, электронику и инструменты он не брал - тяжело и неудобно выносить, нужен как минимум один сообщник, а этот вор предпочитал работать в одиночку.

Решением суда принята мера пресечения - содержание под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 "Кража". Потерять свободу подозреваемый может на срок до 10 лет.