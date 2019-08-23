Жители Подмосковья могут оформить и оплатить подписку у почтальона

Жители Подмосковья могут выбрать и оплатить подписку на печатные издания у почтальона, не покидая свой дом. Новая услуга стала возможной благодаря мобильным почтово-кассовым терминалам, которые теперь есть у почтальонов подмосковного региона.

"Почта России" в Московской области обслуживает около 7 миллионов граждан - отделения почтовой связи находятся в пешей доступности и работают по удобному графику. Если человеку удобнее оплатить квитанции, не выходя из дома, он может воспользоваться мобильными услугами почтальона.

"Интерес к такому способу оплаты растет ежедневно, поэтому мы стараемся расширить перечень услуг. Теперь наши клиенты могут не только внести оплату за ЖКУ, но и оформить подписку на понравившееся издание прямо на дому", - уточнила директор УФПС Московской области Надежда Бабичева.

Подписку на печатные газеты и журналы для себя и близких можно оформить из любой точки мира сайте либо по обновленному цветному каталогу "Почты России" и других подписных агентств, напоминают в пресс-службе почтового предприятия. Каталог "Почты России" - это большое количество журналов для женщин и детей, бизнес-газет, профессиональных и отраслевых изданий, развлекательной литературы, сборников кроссвордов и сканвордов. Стоимость доставки и тарифы на магистральные перевозки сохранятся на прежнем уровне.