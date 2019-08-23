Фото: В Биробиджане от паводка пострадали 117 жилых домов

В столице Еврейской автономной области из-за паводка оказались подтоплены 117 жилых домов. В 26 из них вода пришла только за последние сутки, сообщили РИА Новости в мэрии Биробиджана.

С подтопленных территорий эвакуируют людей. В пункте временного размещения находятся 27 человек. Многих подтопленцев забирают к себе родственники и знакомые. Одного мужчину-инвалида отправили в областную больницу.

В городе подтоплено также 800 приусадебных участков. В областном центре, как и по во всей территории ЕАО, действует режим ЧС.