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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Фото: В Биробиджане от паводка пострадали 117 жилых домов

Текст: Дина Непомнящая

В столице Еврейской автономной области из-за паводка оказались подтоплены 117 жилых домов. В 26 из них вода пришла только за последние сутки, сообщили РИА Новости в мэрии Биробиджана.

В Биробиджане ввели режим ЧС из-за подтопления улиц

С подтопленных территорий эвакуируют людей. В пункте временного размещения находятся 27 человек. Многих подтопленцев забирают к себе родственники и знакомые. Одного мужчину-инвалида отправили в областную больницу.

В городе подтоплено также 800 приусадебных участков. В областном центре, как и по во всей территории ЕАО, действует режим ЧС.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан Паводки в России РГ-Фото
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