Как изменится Владивосток

Одним из экспонатов экспозиции павильона Приморского края на "Улице Дальнего Востока", которая традиционно работает в дни Восточного экономического форума, в этом году станет мастер-план развития Владивостока.

Российские и японские специалисты трудятся над ним с 2016 года, и к настоящему моменту он уже приобрел конкретные очертания.

Совместными усилиями превратить Владивосток в современный и комфортный для жизни город на II Восточном экономическом форуме предложил российскому президенту Владимиру Путину премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Через год, на III форуме, Агентство ипотечного жилищного кредитования, "КБ Стрелка" и японская архитектурно-инжиниринговая компания Nikken Sekkei презентовали его концепцию. Она отчасти базировалась на удачном геополитическом положении Владивостока, находящегося на перекрестке воздушных и морских путей, а также имеющего прекрасную прибрежную территорию, исторические и культурные ценности. Как отметил тогда представитель Nikken Sekkei, это огромный потенциал для того, чтобы сделать Владивосток "одним из самых развитых городов, комфортным для жизни и привлекательным для туристов". Но при этом нужно нивелировать "минусы", среди которых ожидаемо оказались некомфортная жилая среда, промышленная застройка, слабо развитая транспортная сеть при высоком уровне автомобилизации.

Весной этого года японские специалисты представили проект губернатору Приморья Олегу Кожемяко. Как заметил исполнительный генеральный директор по исследованиям Nikken Sekkei Исикава Такаюки, "в основу концепции развития Владивостока легли образование, экономика и туризм".

По замыслу японской стороны, в дальневосточной столице необходимо создать образовательный хаб, туристский и бизнес-районы - восточные ворота туризма и бизнеса.

Так, партнеры предлагают создать туристскую зону в районе железнодорожного вокзала с оформлением прибрежной части и устройством набережных и прогулочных мест. Бизнес-район планируется разместить в районе Первой Речки. По задумке японских специалистов, здесь также должны быть созданы условия для отдыха и гостиничная инфраструктура.

Предполагается, что большой потенциал для развития района даст территория, где сейчас находится нефтебаза, которую планируется переместить. Это предложение, к слову, было учтено при оформлении нового генерального плана Владивостока. Так, целевое назначение территории изменили на общественно-деловую зону.

Правда, как говорят в администрации города, планы перемещения нефтебазы или порта из центра города затрагивают инфраструктуру не только города и края, но и всего Дальневосточного региона, и это уровень государственного макропланирования. Согласования на региональном и федеральном уровне могут оказаться небыстрыми.

Отдельно в мастер-плане проработана транспортная система Владивостока, начиная с рационализации автобусных маршрутов, схемы движения, установки "умных" светофоров и заканчивая строительством Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД) и развязок, пояснил заместитель генерального директора департамента общей политики мнистерства земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Одзава Кадзуо.

Соглашение о строительстве попавшей в мастер-план ВКАД было подписано Олегом Кожемяко и руководством компаний "Автодор" и "ИнфраВЭБ" на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019-го. Дорога должна соединить район Эгершельда с островом Русский, предоставив дублирующий выезд из города. Впервые о проекте заговорили шесть лет назад, затем подготовили расчет экономической эффективности строительства. В сентябре 2015 года идею обсуждали на Восточном экономическом форуме. Проектом тогда заинтересовались компании из КНР, Республики Корея, Японии и других стран.

По словам главы Приморья, подписанный на ПМЭФ документ дает возможность уже сейчас начать работу над проектом ВКАД, первым этапом которого станет строительство моста на остров Русский через остров Елена.