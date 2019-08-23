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23.08.2019 08:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Камчатке медведица провела для трех медвежат "экскурсию" по городу

Текст: Дина Непомнящая
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В камчатском городе Елизово вновь заметили медведей. На этот раз медведица и трое ее детенышей прогулялись в районе автостанции.

Фото: Виктор Гуменюк
Камчатская медведица вышла к людям, спасая детей от сородичей

Медвежью "экскурсию" по городу быстро прервали полицейские.

"Используя специальные сигналы патрульной машины, они отогнали медведей в сторону реки Авача", - сообщили РИА Новости в краевом УМВД.

Теперь зверей ищут охотоведы.

Ранее "РГ" писала, что в этом сезоне на Камчатке отстрелили более 60 медведей, которые вышли к людям и могли представлять угрозу. В жилые районы хищников часто привлекают несанкционированные свалки у дачных поселков.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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