На Камчатке медведица провела для трех медвежат "экскурсию" по городу

В камчатском городе Елизово вновь заметили медведей. На этот раз медведица и трое ее детенышей прогулялись в районе автостанции.

Медвежью "экскурсию" по городу быстро прервали полицейские.

"Используя специальные сигналы патрульной машины, они отогнали медведей в сторону реки Авача", - сообщили РИА Новости в краевом УМВД.

Теперь зверей ищут охотоведы.

Ранее "РГ" писала, что в этом сезоне на Камчатке отстрелили более 60 медведей, которые вышли к людям и могли представлять угрозу. В жилые районы хищников часто привлекают несанкционированные свалки у дачных поселков.