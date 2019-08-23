Первый в мире энергоблок плавучей АЭС отправится на Чукотку

Сегодня днем в Мурманске пройдет торжественная церемония отправки на Чукотку первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов". Таким образом, проект строительства плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), выйдет на финишную прямую, сообщает РИА Новости.

"Академик Ломоносов" в чукотский порт Певек поведут три буксира. Средняя скорость движения составит 4-5 узлов (7-9 километров в час). На Дальний Восток энергоблок прибудет во второй половине сентября.

Первая ПАТЭС "Академик Ломоносов" построена на Балтийском заводе,в июле ее передали заказчику - концерну "Росэнергоатом".

"Академик Ломоносов"- это уникальный проект мобильного транспортабельного несамоходного энергоблока малой мощности. Он должен решить две задачи - заменить Билибинскую атомную станцию, действующую с 1974 года, и Чаунскую ТЭЦ, которой уже более 70 лет. Вторая задача - обеспечить энергией основные горнодобывающие компании, расположенные в западной части Чукотки, в Чаун-Билибинском энергоузле: это большой рудно-металлический кластер, в том числе золотодобывающие компании и проекты, связанные с развитием Баимской рудной зоны.

Длина несамоходного судна 144 метра, ширина 30 метров, водоизмещение 21,5 тысячи тонн. Она оснащена двумя реакторами ледокольного типа КЛТ-40С. Каждый может вырабатывать по 35 мегаватт электроэнергии и 140 гигакалорий в час тепла. ПАТЭС также можно использовать для опреснения до 240 тысяч кубометров морской воды в сутки.

Срок эксплуатации плавучей ПАТЭС составляет минимум 36 лет с циклами по 12 лет, между которыми необходимо перезагружать активные зоны реакторов.