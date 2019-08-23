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23.08.2019 09:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подъем воды в Амуре у Хабаровска замедлился

Текст: Дина Непомнящая

Уровень воды в Амуре стал повышаться не так быстро, как в предыдущие недели. За последние трое суток прибавилось только семь сантиметров. Причем в один из дней подъема не было вообще.

Фото: Инесса Доценко.
Новая волна паводков на Амуре угрожает Хабаровску

Как сообщается на сайте правительства Хабаровского края, к утру 23 августа река подошла к отметке 607 сантиметров. Синоптики, по-прежнему считают, что максимальный уровень воды, которого следует ожидать - 630-680 сантиметров. Более угрожающие перспективы у Комсомольска-на-Амуре, там Амур может подняться до 750 сантиметров. В городе укрепляют дамбы.

- В Забайкалье, на территории Амурской области, а также в КНР прошли обильные дожди. Они сформировали паводки, которые сейчас движутся по малым рекам, в том числе по Уссури и Сунгари, впадающим в Амур. Кроме того, дожди прошли и на территории самого Хабаровского края, - поясняют специалисты Дальневосточного УГМС.

От паводка в регионе пострадали жители 61 населенного пункта в Хабаровском, Нанайском, Бикинском, Верхнебуреинском, Тугуро-Чумиканском, Охотском, Вяземском и Амурском районах. Подтоплены 25 жилых домов, 528 приусадебных и 805 земельных участков, 1860 дач. Вода размыла 39 участков дорог.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Паводки в России
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