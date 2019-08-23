В Бурятии потратили миллион рублей на капремонт аварийного дома

Капитальный ремонт крыши одного из домов Северобайкальска обошелся фонду капитального ремонта в миллион рублей. Но, как оказалось, дом еще в 2016 году признали аварийным, и его жильцы были освобождены от уплаты взносов на ремонт. В результате вернуть потраченные средства оказалось невозможно.

"Северобайкальской межрайонной прокуратурой проведена проверка, подтвердились факты нарушений со стороны администрации города", - заявили в аппарате Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия.

Как выяснилось, в мэрии решили не сообщать оператору о признании дома аварийным. Свои действия представители администрации объяснили заботой о жильцах.

Устранить нарушение нельзя, поэтому прокурор обязал администрацию принять меры, чтобы подобного не повторялось. В адрес республиканского СУ СК направят заявление о проведении проверки на предмет коррупционных действий муниципальных служащих.