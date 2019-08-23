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23.08.2019 08:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Хабаровский край прибыли автомобили с животными из "китовой тюрьмы"

Текст: Ольга Журман

Автомобили с шестью белухами и двумя последними косатками из "китовой тюрьмы" прибыли в Хабаровский край к месту выпуска морских млекопитающих в Охотском море, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД Хабаровского края.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В Приморье началась операция по выпуску последней группы косаток

Колонна движется по направлению в Хабаровск со скоростью 65-70 километров в час. Там животных перегрузят на речное судно. Далее они проследуют по Амуру в поселок Иннокентьевка. Затем опять на машинах животных перевезут к морю, к мысу Перовского, где выпустят на волю.

Это уже четвертая группа обитателей "китовой тюрьмы", которых везут, чтобы выпустить в море. Выпуск первой состоялся 27 июня, второй - 16 июля, третьей - 6 августа.

Справка "РГ"

В бухте Средняя в Приморском крае содержатся морские млекопитающие, выловленные, как считают правоохранительные органы, незаконно и предназначенные для продажи в океанариумы АТР. 22 февраля 2019 года президент Владимир Путин дал поручение минприроды и минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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