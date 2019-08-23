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23.08.2019 07:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье разработали супербетон для Крайнего Севера

Текст: Анна Бондаренко

Инженеры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с коллегами из Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) разработали новый вид бетона, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Среди главных преимуществ смеси - повышенная ранняя прочность, которая позволяет увеличить темпы бетонирования в 3-4 раза по сравнению с традиционными марками. Этот бетон не растрескивается, не пропускает воду, устойчив к морозу и подходит для возведения сооружений на Дальнем Востоке и в условиях Крайнего Севера. Еще один показатель - экологичность. При его заливке не требуется температурная и паровая обработка, соответственно, сокращаются выбросы тепла в атмосферу, обычно присутствующие на данном этапе. За счет этого на 70 процентов сокращаются энергозатраты. Все показатели в конкретных цифрах приведены в статье разработчиков, опубликованной в ведущем мировом журнале по строительному материаловедению Construction and Building Materials.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Как рассказал один из разработчиков, доцент Военного учебного центра ДВФУ подполковник Роман Федюк, работая над составом смеси, они ориентировались на природные камни, прочность которых в десятки раз выше производимого в настоящее время бетона, хотя они имеют аналогичный состав и структуру.

"Проектируя состав нового бетона, мы применяли фундаментальные принципы современной науки геоники (геомиметики), которая изучает природоподобие строительных материалов. Ее основы разработаны профессором Валерием Лесовиком из Белгородского государственного технологического университета, членом-корреспондентом Российской академии архитектуры и строительных наук. На текущем этапе инженерам не удалось достичь той же прочности бетона, какой обладают, например, горные конгломераты и песчаники. Наша задача в том, чтобы, применяя новые технологии, приблизить прочность новых строительных материалов к прочности природных. Уже сейчас мы можем создавать бетоны в несколько раз прочнее тех, которые получают по старым технологиям", - пояснил он.

Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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