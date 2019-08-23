В Приморье разработали супербетон для Крайнего Севера

Инженеры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с коллегами из Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) разработали новый вид бетона, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Среди главных преимуществ смеси - повышенная ранняя прочность, которая позволяет увеличить темпы бетонирования в 3-4 раза по сравнению с традиционными марками. Этот бетон не растрескивается, не пропускает воду, устойчив к морозу и подходит для возведения сооружений на Дальнем Востоке и в условиях Крайнего Севера. Еще один показатель - экологичность. При его заливке не требуется температурная и паровая обработка, соответственно, сокращаются выбросы тепла в атмосферу, обычно присутствующие на данном этапе. За счет этого на 70 процентов сокращаются энергозатраты. Все показатели в конкретных цифрах приведены в статье разработчиков, опубликованной в ведущем мировом журнале по строительному материаловедению Construction and Building Materials.

Как рассказал один из разработчиков, доцент Военного учебного центра ДВФУ подполковник Роман Федюк, работая над составом смеси, они ориентировались на природные камни, прочность которых в десятки раз выше производимого в настоящее время бетона, хотя они имеют аналогичный состав и структуру.

"Проектируя состав нового бетона, мы применяли фундаментальные принципы современной науки геоники (геомиметики), которая изучает природоподобие строительных материалов. Ее основы разработаны профессором Валерием Лесовиком из Белгородского государственного технологического университета, членом-корреспондентом Российской академии архитектуры и строительных наук. На текущем этапе инженерам не удалось достичь той же прочности бетона, какой обладают, например, горные конгломераты и песчаники. Наша задача в том, чтобы, применяя новые технологии, приблизить прочность новых строительных материалов к прочности природных. Уже сейчас мы можем создавать бетоны в несколько раз прочнее тех, которые получают по старым технологиям", - пояснил он.