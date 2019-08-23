В Приморье возбудили дело по факту смерти ребенка в машине "скорой"

В Приморье следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в машине скорой помощи четырехлетней девочки, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную в региональном Следственном управлении СК РФ.

Дело возбуждено по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Трагедия случилась в конце июля. Четырехлетняя девочка в свой день рождения умерла в "скорой", когда ее везли в больницу из поселка Ярославский в село Хороль. Следователи начали проверку. Как сообщалось, сначала она жаловалась на сильную головную боль, врач диагностировал ангину, от которой ребенка и лечили. После одной из процедур девочка дома почувствовала себя плохо, и ей вызвали "скорую", в которой она и скончалась.

В департаменте здравоохранения края отметили, что по предварительным данным, причиной смерти стало быстрое течение бактериально-вирусной инфекции. Проводятся служебные проверки.