Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах. Об этом со ссылкой на МЧС России сообщает ТАСС.

Погибших в результате аварии нет. На месте работают экстренные службы. Выясняются обстоятельства ЧП.

По факту происшествия проверку начала прокуратура Удмуртии.

Напомним, водитель городского автобуса "Нефаз" с 30 пассажирами около 18.30 по местному времени не справился с управлением и врезался в опору воздушного трубопровода около завода "Ижсталь".