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23.08.2019 22:52
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Минкультуры РФ передало в дар Оренбуржью 499 картин русских художников

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Необычная выставка открылась в Оренбургском областном музее изобразительных искусств: впервые за его историю фонды пополнились сразу на 499 картин.
Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области
Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области

Как сообщили в минкульте региона, эти шедевры русского искусства XX века прежде хранились в Международной конфедерации Союза художников. В мае работы были переданы Министерством культуры РФ в дар оренбургскому музею.

- Пополнение нашей коллекции сразу на такое количество бесценных произведений - событие, исключительное по своей значимости. Потому мы и решили открыть эту выставку, не дожидаясь соответствующего оформления, - пояснил директор музея Юрий Комлев.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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Среди подаренных полотен - произведения русских классиков XX века: Мочальского, Нисского, Никич-Криличевского. Значительное место в экспозиции заняли работы советских живописцев старшего поколения: народных художников России Браговского, Вуколова, Никонова, Егошина и других. Большая часть произведений - 450 работ - графика, остальное - живописные полотна.

- Мы первые из семи регионов - участников беспрецедентной акции - получили сертификаты на получение этих произведений искусства, - подчеркнула и.о. министра культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко. - Это прекрасно, что сейчас такое большое внимание уделяется регионам: в региональных музеях должны быть шедевры. Я поздравляю всех нас с этим уникальным пополнением.

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