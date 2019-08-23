Новости

Для станции скорой помощи в Москве закупят современное оборудование 10:30
В Сочи задержали пятерых участников перестрелки в Краснодаре 10:27
С жительницы Урала взыскивают долги умершей матери ее приемных детей 10:26
Вылетевший из Самары самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета 10:24
Плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" отправляют на Чукотку 10:17
ВМФ России получит шесть новых подводных лодок в 2020 году 10:07
В Забайкалье чиновник пойдет под суд за отмывание денег 10:05
Пожар на свечном складе в Петербурге потушили за 18 часов 10:00
Фото: В Биробиджане от паводка пострадали 117 жилых домов 09:53
Зеленскому подсказали, как признать Крым российским 09:52
Кличко заявил об "особом статусе Севастополя" 09:52
Онколог назвала 12 симптомов, которые могут свидетельствовать о раке 09:51
Подъем воды в Амуре у Хабаровска замедлился 09:24
На Камчатке трое мужчин пропали в Авачинским заливе 09:07
В Иркутске арестовали разделочные доски из Китая с портретом Гитлера 09:04
Пенсионер из Новосибирска в суде запретил соседу громко слушать музыку 09:02
В Прикамье потерявший руку шахтер отсудил три млн рублей 08:57
В Кузбассе в ДТП с дорожным катком погибли три человека 08:51
Россия предупредила об угрозе исчезновения договора СНВ-3 08:50
Видео: в Огайо прошли гонки ретромобилей с поросятами подмышкой 08:50
Макгрегор извинился перед избитым им мужчиной 08:39
На Камчатке медведица провела для трех медвежат "экскурсию" по городу 08:33
В Хабаровский край прибыли автомобили с животными из "китовой тюрьмы" 08:22
США передумали продавать Турции ракетные комплексы Patriot 08:21
Марин Ле Пен осудила заявления о возвращении России в G8 07:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
23.08.2019 09:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Онколог назвала 12 симптомов, которые могут свидетельствовать о раке

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Онколог Центральной клинической медсанчасти имени В.А. Егорова Елена Гудкова перечислила 12 симптомов, способных помочь человеку выявить рак на ранней стадии болезни, когда ее лечение наиболее эффективно.

Фото: Reuters
Врачи рассказали, как обувь может навредить здоровью

- Чтобы вовремя выявить рак, нужно обязательно проходить профилактические медицинские осмотры. Это позволит подтвердить, что вы здоровы, либо выявить необходимость срочного обращения к специалистам, - считает доктор. - Но случается и так, что первые признаки серьезного заболевания могут проявиться в перерывах между осмотрами. Чтобы вовремя распознать рак, нужно знать общие симптомы, относящиеся ко всем типам онкологии.

Елена Гудкова назвала 12 симптомов, которые должны насторожить человека и заставить его обратиться к специалистам. Речь идет о таких проявлениях, как:

- не проходящий более двух недель кашель и мокрота с примесью крови; 

- изменения в работе кишечника (не проходящие диарея или запор);

- анемия (состояние, при котором в крови понижен уровень эритроцитов); 

- изменения (уплотнения) молочных желез у женщин; 

- частые, болезненные мочеиспускания, в том числе с примесью крови;

- охриплость голоса, не связанная с простудой и сохраняющаяся дольше трех недель;

- изменения (увеличение) лимфатических узлов, не проходящие более трех недель; 

- изжога, не проходящая, несмотря на прием лекарств; 

- затруднение глотания;

- резкая потеря веса, лихорадка и потливость по ночам;

- изменения родинок (асимметричность, неровные, нечеткие края, неравномерная окраска, быстрое увеличение в размерах, изменение внешнего вида);

- незаживающие язвы на коже или во рту.

Врач назвала внешние признаки онкологии

По словам Елены Гудковой, перечисленные симптомы чаще всего свидетельствует о патологиях, не связанных с онкологическими заболеваниями, но иногда могут быть проявлениями рака. Поэтому любой из названных симптомов должен стать поводом для незамедлительного обращения к врачу.

- В первую очередь необходимо обратиться в поликлинику по месту проживания, к терапевту. Он определит необходимый объем обязательного и дополнительного обследования в зависимости от локализации процесса, - продолжает доктор. - При подтверждении злокачественного заболевания, пациента направят к врачу-онкологу и на онкоконсилиум, где определят тактику дальнейшего лечения. Помните, что внимание к своему организму и своевременное обращение за медицинской помощью может спасти жизнь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Онкология: как победить рак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин дал поручения по жилью для молодых ученых-преподавателей
Минобороны: Разведку у границ РФ провели 27 летательных аппаратов
Захарова сравнила ситуации вокруг покупки Гренландии и присоединения Крыма
США передумали продавать Турции ракетные комплексы Patriot
Марин Ле Пен осудила заявления о возвращении России в G8