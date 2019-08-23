Онколог назвала 12 симптомов, которые могут свидетельствовать о раке

Онколог Центральной клинической медсанчасти имени В.А. Егорова Елена Гудкова перечислила 12 симптомов, способных помочь человеку выявить рак на ранней стадии болезни, когда ее лечение наиболее эффективно.

- Чтобы вовремя выявить рак, нужно обязательно проходить профилактические медицинские осмотры. Это позволит подтвердить, что вы здоровы, либо выявить необходимость срочного обращения к специалистам, - считает доктор. - Но случается и так, что первые признаки серьезного заболевания могут проявиться в перерывах между осмотрами. Чтобы вовремя распознать рак, нужно знать общие симптомы, относящиеся ко всем типам онкологии.

Елена Гудкова назвала 12 симптомов, которые должны насторожить человека и заставить его обратиться к специалистам. Речь идет о таких проявлениях, как:

- не проходящий более двух недель кашель и мокрота с примесью крови;

- изменения в работе кишечника (не проходящие диарея или запор);

- анемия (состояние, при котором в крови понижен уровень эритроцитов);

- изменения (уплотнения) молочных желез у женщин;

- частые, болезненные мочеиспускания, в том числе с примесью крови;

- охриплость голоса, не связанная с простудой и сохраняющаяся дольше трех недель;

- изменения (увеличение) лимфатических узлов, не проходящие более трех недель;

- изжога, не проходящая, несмотря на прием лекарств;

- затруднение глотания;

- резкая потеря веса, лихорадка и потливость по ночам;

- изменения родинок (асимметричность, неровные, нечеткие края, неравномерная окраска, быстрое увеличение в размерах, изменение внешнего вида);

- незаживающие язвы на коже или во рту.

По словам Елены Гудковой, перечисленные симптомы чаще всего свидетельствует о патологиях, не связанных с онкологическими заболеваниями, но иногда могут быть проявлениями рака. Поэтому любой из названных симптомов должен стать поводом для незамедлительного обращения к врачу.

- В первую очередь необходимо обратиться в поликлинику по месту проживания, к терапевту. Он определит необходимый объем обязательного и дополнительного обследования в зависимости от локализации процесса, - продолжает доктор. - При подтверждении злокачественного заболевания, пациента направят к врачу-онкологу и на онкоконсилиум, где определят тактику дальнейшего лечения. Помните, что внимание к своему организму и своевременное обращение за медицинской помощью может спасти жизнь.