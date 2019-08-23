В Нижнем Новгороде школьницы избили девочку-инвалида

В Нижнем Новгороде началась проверка по факту избиения школьницами девочки-инвалида. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу сообщает "Интерфакс".

С заявлением в полицию обратился законный представитель ребенка. Дальнейшие действия правоохранителей зависят от заключения судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить степень тяжести причиненного здоровью ребенка вреда.

Ранее местные СМИ распространили сюжет об инциденте в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Группа школьниц подросткового возраста оскорбляла и избивала руками и ногами девочку-инвалида с задержками в умственном развитии. Расправу подростки записали на видео и затем выложили его в интернет.