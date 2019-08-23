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23.08.2019 13:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У жителей Башкирии под видом игры на бирже похитили 50 млн рублей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Полиция задержала четверых руководителей фирмы по предоставлению услуг бизнес-консалтинга, которая привлекала деньги граждан под видом финансовых сделок на бирже. По версии следствия, они похитили у 70 жителей Башкирии свыше 50 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Петр Коннов/РГ
В Башкирии зафиксировали новые виды мошенничества

Следствие считает, что сотрудники колл-центра фирмы находили потенциальных жертв на сайтах по поиску работы. Их убеждали, что все финансовые проблемы можно решить с помощью электронных биржевых торгов. Для этого нужно было лишь установить специальное приложение у себя на компьютере. Многие соглашались, и в итоге теряли все, что вложили. Однако вскоре эти граждане вновь поддавались уговорам сотрудников фирмы, соглашаясь попробовать еще раз, но уже учитывая рекомендации "представителей брокерской организации", которые на самом деле таковыми не были. Вначале вроде все получалось, люди верили, брали кредиты, закладывали квартиры, чтобы делать очередные ставки, надеясь выручить хорошие деньги. В конце концов, проигрывали все.

В действительности же, как установило следствие, все операции делались на сайте, только имитирующем торговую площадку. То есть людей просто обманывали.

В полицию поступило около 70 заявлений от потерпевших, которые вложили в игру на бирже от 300 тысяч до шести миллионов рублей.

Следственная часть ГСУ МВД по Башкирии возбудила уголовное дело по признакам мошенничества, совершенного группой в особо крупном размере. Несмотря на то, что в течение нескольких лет компания меняла название и местонахождение офисов, правоохранителям удалось задержать четверых руководителей организаций. Им предъявлено обвинение. Двоих из них суд отправил под домашний арест, а еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Кстати, при обысках в помещениях организаций и местах проживания обвиняемых, полиция изъяла документы, оргтехнику и носители информации, которые могут стать доказательствами в этом уголовном деле. Кроме того, обнаружены дорогостоящие автомобили, более 55 миллионов рублей и иностранная валюта, уточнила Ирина Волк.

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