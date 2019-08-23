В День государственного флага в Оренбурге пронесли 20-метровый триколор

Массовым флэшмобом отметили в Оренбурге День государственного флага России: сразу на трех площадках областного центра молодые активисты развернули 20-метровый триколор и пронесли его под гимн РФ.

Участниками акции с названием "И гордо реет флаг державный" стали представители более 100 детских и молодежных организаций области. На улицах города к праздничному шествию присоединялись прохожие.

- Эстафета флага России - инициатива именно молодых оренбуржцев, - отметила и.о. директора департамента молодежной политики Оренбургской области Ирина Останина. - Для них это возможность почувствовать единство. Если наши государственные символы будут являться неотъемлемой частью жизни, то это будет означать, что молодежь - настоящие граждане своей страны.

После торжественного шествия в парке им. Перовского участники Федерации детских организаций провели конкурс на знание истории и географии России.

Напомним, что в этом году государственному флагу страны исполняется 350 лет.

