В День государственного флага в Оренбурге пронесли 20-метровый триколор

Участниками акции с названием "И гордо реет флаг державный" стали представители более 100 детских и молодежных организаций области. На улицах города к праздничному шествию присоединялись прохожие.
- Эстафета флага России - инициатива именно молодых оренбуржцев, - отметила и.о. директора департамента молодежной политики Оренбургской области Ирина Останина. - Для них это возможность почувствовать единство. Если наши государственные символы будут являться неотъемлемой частью жизни, то это будет означать, что молодежь - настоящие граждане своей страны.
После торжественного шествия в парке им. Перовского участники Федерации детских организаций провели конкурс на знание истории и географии России.
Напомним, что в этом году государственному флагу страны исполняется 350 лет.