Пациентов нижегородской психбольницы поймали с "большим кушем"

В Нижегородской области поймали двух пациентов, сбежавших из психоневрологической больницы в Богородском районе. Полицейские задержали их в Дзержинске спустя сутки после побега, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального МВД.

- 19 августа в дежурную часть отдела полиции по Богородскому району поступило сообщение о том, что лечебное учреждение незаконно покинули два пациента. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и обнаружили, что они не только покинули лечебное учреждение, но также похитили достаточно крупную сумму денег, - сказали в ведомстве.

После того, как сбежавших нашли, их доставили обратно в больницу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.