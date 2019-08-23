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23.08.2019 12:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пациентов нижегородской психбольницы поймали с "большим кушем"

Текст: Яна Шамаева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Нижегородской области поймали двух пациентов, сбежавших из психоневрологической больницы в Богородском районе. Полицейские задержали их в Дзержинске спустя сутки после побега, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального МВД.

Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных

- 19 августа в дежурную часть отдела полиции по Богородскому району поступило сообщение о том, что лечебное учреждение незаконно покинули два пациента. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и обнаружили, что они не только покинули лечебное учреждение, но также похитили достаточно крупную сумму денег, - сказали в ведомстве.

После того, как сбежавших нашли, их доставили обратно в больницу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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