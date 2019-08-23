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23.08.2019 16:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Самаре умер заслуженный артист России Игорь Данюшин

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

На 77-м году жизни после продолжительной болезни скончался актер театра "СамАрт", заслуженный артист России Игорь Данюшин. Об этом сообщили в театре.

Игорь Михайлович был в труппе театра с 1977 года. Также служил в Молодежном Сатирическом Театре "МОСТ", ТЮЗах Ростова-на-Дону, Красноярска, Орла. В 1995 году получил звание "Заслуженный артист России".

В последние годы, несмотря на преклонный возраст, актер продолжал играть во многих спектаклях "СамАрта". К ярким и запоминающимся работам Игоря Данюшина относятся роли в "Вольпоне" Джонсона (Вольпоне), "На дне" Горького (Актер), "Поминальной молитве" Горина (Лейзер), "Ромео и Джульетте" (Брат Лоренцо), отметили в театре.

- Ушел из жизни острохарактерный, многогранный артист театра, весельчак, автор стихов и песен к спектаклям, замечательный отец и дед, киноактер - все это Игорь Данюшин, - так отзываются о нем коллеги.

Отметим, на фоне блестящих актеров театра юного зрителя Игорь Михайлович, безусловно, запоминался каждой своей ролью. Он умел "оживить" персонажа, которого играл индивидуально и своеобычно, каждый раз выходя на сцену с душой.

Гражданская панихида пройдет 25 августа с 10:30 в Самарском доме актера (улица Вилоновская, 24).

Общество Утраты Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
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