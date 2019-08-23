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23.08.2019 10:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вылетевший из Самары самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Куйбышевская транспортная прокуратура инициировала проверку работы авиакомпании "Смартавиа" (Московская область). Сообщили "РГ" в пятницу в надзорном ведомстве.

Фото: РИА Новости
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Причиной для проверки стало вчерашнее ЧП с самолетом данной авиакомпании. Рейс 5-Н-532 по маршруту Самара - Санкт-Петербург вынужденно вернулся в международный аэропорт Курумоч города Самара. Самолет взлетел по расписанию в четверг в 21.10 по местному времени. Однако в 23.40 он экстренно сел в самарском аэропорту.

Официальной причиной, как уточнили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, стала "неисправность системы кондиционирования салона".

На борту было 154 пассажира, в том числе маленькие дети (восемь из них - до двух лет, еще столько - до 12 лет). Вылета им пришлось ожидать всю ночь примерно до шести утра. Как сказано в официальном сообщении ведомства, жалоб от людей не поступило.

Надзорный орган проверит исполнение законодательства о защите прав потребителей, а также о лицензировании авиакомпании.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Северо-Запад ПФО Самарская область СЗФО Санкт-Петербург
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