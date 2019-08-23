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23.08.2019 14:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирская область должна войти в пятерку лидеров по образованию

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области в преддверии нового учебного года проходит XIX съезд работников образования. Его тема - "От национальных целей к региональным задачам. Реализация нацпроекта "Образование" в Новосибирской области".
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Андрей Травников назвал задачи министерства цифрового развития и связи региона

Губернатор региона Андрей Травников, выступая на пленарном заседании, отметил, что в рамках реализации нацпроекта "Образование" должны произойти масштабные изменения.

- Мы определили для себя конкретную задачу - войти по этому показателю в первую пятерку российских регионов, - подчеркнул глава области.

По данным пресс-службы регионального правительства, в области по нацпроекту "Образование" реализуются 10 региональных проектов. Общий объем финансирования нацпроекта из федерального бюджета до 2024 года составит более 3,3 миллиарда рублей, в том числе свыше одного миллиарда - область получит в следующем году. Н эти средства до 2024 года планируется построить 48 школ на 27 812 мест, создать 337 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", детский технопарк "Кванториум" и центр по выявлению и поддержке одаренных детей.

В рамках нацпроекта "Демография" с 2019 по 2024 год планируется построить 48 детских садов на девять тысяч мест, на эти цели направят почти семь миллиардов рублей. Из них почти четыре миллиарда - это федеральные средства.

Андрей Травников обратил особое внимание на то, что в регионе создается непрерывная система повышения квалификации педагогов, серьезные средства вкладываются в цифровизацию школ. По проекту "Информационная инфраструктура" регион получил почти 1,5 миллиарда рублей.

В то же время как руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Образование и наука" Андрей Травников назвал ряд проблем, которые еще предстоит решить. Так, в нацпроект не включен капитальный ремонт школ с большой степенью износа. Таких объектов в регионе насчитывается 297.

Глава региона поручил минобразования области разработать комплекс мер по повышению профессиональных компетенций учителей и подготовке выпускников школ, в первую очередь, по математике и иностранному языку. Для этого, считает глава региона, нужно активнее задействовать возможности новосибирских научных и образовательных организаций.

Тем временем

Губернатор Андрей Травников вместе с делегатами образовательного съезда ознакомился с экспозицией "ПрофЭкспоСиб-2019 - Новое образование для экономики будущего" и вручил выдающимся педагогам награды.

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