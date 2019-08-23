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23.08.2019 09:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутске арестовали разделочные доски из Китая с портретом Гитлера

Текст: Надежда Столярчук

Партию кухонных разделочных досок с портретом Адольфа Гитлера и нацистской символикой задержали на посту иркутской таможни.

Как рассказали в ведомстве, товар с запрещенной в России символикой Третьего Рейха пытались вывезти из Китая, предназначался он для продажи в Красноярске.

Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления.
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- Таможенному декларированию был представлен товар "изделия деревянные" - разделочные кухонные доски в количестве 639 штук. В ходе  досмотра были выявлено 320 штук досок, на которые, помимо изображения чашки с кофе и надписи "Coffee", было также нанесено изображение почтовой марки красного цвета, с предположительным портретом Адольфа Гитлера, а также круглого штампа черного цвета с изображением орла с крестом и надписью "Deutsche Luftpost 1024", - пояснили сотрудники иркутской таможни.

По словам представителей фирмы-импортера из Красноярска, они не согласовывали с иностранным партнером поставку продукции с такой символикой и о наличии такого товара узнали по результатам таможенного досмотра. Суд постановил конфисковать доски, которые подлежат уничтожению.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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