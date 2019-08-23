В Кузбассе в ДТП с дорожным катком погибли три человека

В Кузбассе полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Беловском районе, где погибли три человека.

Сегодня около 06:40 на 43 километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк автомобиль Toyota Rav 4 столкнулся со стоявшим дорожным катком. По предварительным данным, водитель иномарки уснул за рулем и съехал на обочину на участке дороги, где производятся работы по укладке асфальтового покрытия.

В результате ДТП водитель и два его пассажира погибли на месте. Еще одну пассажирку - 13-летнюю девочку - госпитализировали с травмами.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, - сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.