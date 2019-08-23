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23.08.2019 13:25
Проект: В регионах

Молодые учителя Черкесска получат ежемесячную прибавку к зарплате

Текст: Ирина Варламова (Черкесск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В столице Карачаево-Черкесии решили поддержать педагогов общеобразовательных школ. Каждый месяц им будут выплачивать от трех до пяти тысяч рублей. Такое решение приняли депутаты Городской думы.

Фото: пресс-служба мэрии Черкесска
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Социальная поддержка работающим в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Черкесска специалистов со средним педагогическим образованием составит три тысячи рублей в месяц. Молодые учителя с высшим образованием могут рассчитывать на прибавку в пять тысяч рублей.

- Проблема кадров актуальна. Тем более с 2020 года планируется реализация федеральной социальной программы "Земский учитель". В ее рамках предусмотрена единовременная выплата в размере одного миллиона рублей, поэтому, скорее всего, много молодых специалистов поедет работать в село. Чтобы привлечь в общеобразовательные школы города молодых учителей, будем их всячески поддерживать, - отметил мэр Черкесска Руслан Тамбиев.

В мэрии уточнили, что молодым специалистом считается учитель до 30 лет, получивший в очной форме обучения среднее педагогическое образование или высшее педагогическое образование. Есть и другое условие для получения пособия - специалист поступает на работу в муниципальную общеобразовательную организацию города Черкесска на должность учителя в первый раз.

Надо сказать, что педагогический коллектив школ Черкесска постоянно пополняется новыми кадрами. В этом году в общеобразовательных учреждениях столицы республики рекордное число молодых специалистов - 17 человек. Ожидается, что их будет еще больше.

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