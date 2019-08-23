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23.08.2019 16:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поздравил Кадырова с открытием крупнейшей мечети в Европе

Текст: Кира Латухина
Фото: Елена Афонина/ ТАСС Фото: Елена Афонина/ ТАСС
Фото: Елена Афонина/ ТАСС

Президент Владимир Путин по телефону поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с 68-й годовщиной со дня рождения его отца, первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова и открытием в городе Шали крупнейшей в Европе мечети - "Гордость мусульман", сообщили в пресс-службе Кремля.

В Кремле рассказали о том, как Путин получает информацию

Глава государства направил жителям региона телеграмму по случаю открытия мечети, назвав проект масштабным и впечатляющим. Это большое, знаменательное событие для жителей Шали и всей Чеченской Республики, исповедующих ислам, подчеркнул он.

"Новая мечеть призвана стать важным духовным, просветительским центром, источником продвижения истинных, непреходящих ценностей ислама, средоточием религиозной и культурной жизни мусульман региона", - отметил Владимир Путин. Президент уверен: мечеть будет содействовать приобщению молодежи к традициям отцов и дедов, укреплению мира и согласия.

Мечеть рассчитана на 30 тысяч человек и занимает более 5 гектаров. Высота купола - 43 метра, по сторонам находятся четыре минарета по 63 метра. Строительство началось в декабре 2012 года.

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