Путин поздравил Кадырова с открытием крупнейшей мечети в Европе

Президент Владимир Путин по телефону поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с 68-й годовщиной со дня рождения его отца, первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова и открытием в городе Шали крупнейшей в Европе мечети - "Гордость мусульман", сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства направил жителям региона телеграмму по случаю открытия мечети, назвав проект масштабным и впечатляющим. Это большое, знаменательное событие для жителей Шали и всей Чеченской Республики, исповедующих ислам, подчеркнул он.

"Новая мечеть призвана стать важным духовным, просветительским центром, источником продвижения истинных, непреходящих ценностей ислама, средоточием религиозной и культурной жизни мусульман региона", - отметил Владимир Путин. Президент уверен: мечеть будет содействовать приобщению молодежи к традициям отцов и дедов, укреплению мира и согласия.

Мечеть рассчитана на 30 тысяч человек и занимает более 5 гектаров. Высота купола - 43 метра, по сторонам находятся четыре минарета по 63 метра. Строительство началось в декабре 2012 года.