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23.08.2019 15:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Чечне открыли самую большую мечеть в Европе

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
В чеченском городе Шали в торжественной обстановке сегодня открылась самая большая в Европе мечеть "Гордость мусульман", которая может принять до 30 тысяч человек. С важным для республики событием ее жителей в приветственном адресе поздравил президент России Владимир Путин.
Фото: Пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики Фото: Пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики
Фото: Пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики

"Реализация этого масштабного, впечатляющего проекта - большое, знаменательное событие для жителей Шали и всей Чеченской Республики, исповедующих Ислам. Новая мечеть призвана стать важным духовным, просветительским центром, источником продвижений истинных, непреходящих ценностей Ислама, средоточием религиозной и культурной жизни мусульман всего региона. Уверен, что эта величественная, одна из крупнейших в Европе мечетей будет содействовать приобщению людей, особенно молодежи, к историческим и религиозным традициям отцов и дедов, укреплению мира и согласия в нашем обществе. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - говорится в послании главы государства, текст которого зачитал во время церемонии полпред президента в СКФО Александр Матовников.

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
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Как сообщается на официальном сайте администрации главы и правительства Чечни, на торжество собрались тысячи людей, в том числе около 300 гостей из 43 государств, из них более 150 - с Ближнего Востока, Марокко и Узбекистана. В церемонии принял участие и выступил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

В своем выступлении перед собравшимися глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве мечети.

- Мы с вами стали участниками эпохального события - открытия благословенного дома Всевышнего Аллаха, исключительно уникальной по своему образцу и величественной по размерам и красоте мечети. Мечеть названа именем пророка Мухаммеда, - сказал Кадыров.

После официальной части праздника открытие самой большой мечети Европы ознаменовалось массовой пятничной молитвой.

Кстати, одновременно с мечетью в Шали открыли школу хафизов. Так называют тех, кто наизусть учит Коран. Расчитана она на 100 учеников.

Справка "РГ"

Мечеть "Гордость мусульман", названная именем пророка Мухаммеда, может принять до 30 тысяч человек. А если учесть прилегающую территорию, то одновременно здесь могут молиться до 100 тысяч верующих. Общая площадь религиозного объекта составляет 5,3 гектара. Строили мечеть семь лет - с 2012 года. Внешняя и внутренняя отделка выполнена из мрамора, который привозили с греческого острова Тасос.

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