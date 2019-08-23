Лучший участковый Вологодской области получил жилье

В Вологодской области определили лучшего участкового инспектора полиции. Им стал Владимир Скобелев. Подполковник из Череповца получил сертификат на служебную квартиру.

В финал конкурса УМВД по Вологодской области вышли 28 полицейских. Они продемонстрировали свои умения в самых разных дисциплинах. В итоге старший участковый уполномоченный отдела полиции N 1 города Череповца Владимир Скобелев набрал 193,7 балла из 200 возможных. Кстати, это не первая его серьезная победа в нынешнем году. Скобелев участвовал и во всероссийском конкурсе "Лучший по профессии", где вошел в тройку сильнейших, у него второе место среди участковых уполномоченных полиции. "Конкуренция на региональном уровне оказалась высокой. Участники серьезно подготовились. Я считаю, что кадровый состав нашей службы очень сильный. Поэтому на всероссийские соревнования мог бы поехать любой и показать достойный результат", - уверен победитель.

Сам Владимир - вологодский, родился в Шекснинском районе. Его жизнь, а подполковнику 52 года, связана с полицией. 16 лет он уже отработал участковым в Череповце.