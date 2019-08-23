Новости

Почему севший в поле А321 не станет экспонатом музея 13:36
Любовные письма Шостаковича к балерине ушли с молотка за 1,1 млн рублей 13:32
Британская The Guardian признала российский статус Крыма 13:31
УАЗ представил новые версии "Профи" 13:29
В Крыму нашли необычное захоронение сарматского младенца 13:28
Названы официальные годовые доходы Шнурова, Киркорова и Лепса 13:28
В Нижнем Новгороде школьницы избили девочку-инвалида 13:28
В Кремле рассказали о том, как Путин получает информацию 13:25
Жители Подмосковья могут оформить и оплатить подписку у почтальона 13:16
Кириенко: В Крыму могут быть введены льготы на киносъемку 13:09
День флага России на Дону отметили зарядкой, выставками и танцами 13:01
Микробиологи из Уфы изучат древние микроорганизмы из пещеры "Таврида" 13:00
В Кремле с осторожным оптимизмом оценили отношения с Киевом 12:58
Вышел трейлер нового сериала создателей "Американской истории ужасов" 12:58
На кинофестиваль Arctic оpen поступило 840 заявок из 15 стран 12:58
В Крыму выявлен случай заболевания лихорадкой Западного Нила 12:50
Какое мороженое самое диетическое 12:48
Комплекс отношений в СГ стал главной темой встречи Лукашенко и Румаса 12:46
Двое детей пострадали при пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы 12:33
В Туапсе завели дело о гибели лоцмана при падении с танкера 12:32
Под Астраханью системы С-400 сбили мишени на скорости 2000 км/ч 12:29
Российский "Хозяин морей" вышел на госиспытания 12:27
Дмитрий Глуховский назвал дату выхода экранизации "Метро 2033" 12:25
Пациентов нижегородской психбольницы поймали с "большим кушем" 12:23
Группа ГАЗ планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
23.08.2019 12:58
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На кинофестиваль Arctic оpen поступило 840 заявок из 15 стран

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

На III Международный кинофестиваль Arctic оpen, который пройдет в Архангельске с 4 по 8 декабря, поступило 840 заявок из 15 стран. По числу предложенных фильмов пока лидируют Индия и Иран.

Северный киносмотр не ограничивает участников географическими рамками, но большинство фильмов на него обычно представляют страны "арктической восьмерки" - Россия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, Исландия, Канада и США. Как сообщили в пресс-службе фестиваля, на сегодня от "северян" поступили 142 заявки, причем большая часть - из России и США.
Арктический киномарафон прошел в Петербурге

Но самыми активными в этом году стали кинематографисты южных стран. Больше всего фильмов пока предложила Индия (128 заявок), за ней следует Иран - 112 работ. В число потенциальных участников также вошли Турция, Испания, Франция, Италия, Бразилия и другие страны.

По словам организаторов, при отборе предпочтение будет отдаваться художественным и документальным фильмам о развитии национальной культуры и формировании личности в современном мире. Приоритетами Arctic оpen остаются отношения человека с природой, экология Севера и традиции малых коренных народов.

- Кинематограф всегда отражал события и проблемы, которые волнуют общество сегодня. Поэтому хотелось бы представить в конкурсной программе именно тот спектр тем, на котором режиссеры фокусируют свое внимание. В 2017 году на первый план вышла тема женской судьбы в северном пространстве, а на прошлом фестивале лидировала внутренняя психология мужских поступков. Какие тенденции представит 2019 год, узнаем после окончания приема заявок 10 октября, - сообщила программный директор Arctic open Анжелика Долинина.

В конкурсную программу войдут 50 работ в трех номинациях: полнометражное игровое кино, документальные и короткометражные фильмы.

Их премьерные показы в этом году пройдут не только в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске, но и в поселках Коноша и Североонежск. Однако этим программа арктического киносмотра не ограничится. В рамках Arctic open намечены творческие встречи, выставки, кинолаборатории и мастер-классы.

На фестивальном питчинге профессионалы и любители смогут представить свои идеи продюсерам. А в рамках образовательной программы профессионалы расскажут, как снимать мобильное и пластическое кино. В технопарке Северного Арктического федерального университета откроется "Лаборатория мобильного кино", где желающие смогут научиться снимать фильмы на смартфон. Куратором лаборатории станет российский режиссер, сценарист и продюсер Борис Гуц.

III Международный фестиваль Arctic open проводится при поддержке фонда президентских грантов РФ, министерства культуры Архангельской области и Северного Арктического федерального университета. В 2018 году на фестиваль поступило более 2300 заявок из 110 стран. За все время реализации проекта более 9 тысяч зрителей в Поморье и Петербурге посмотрели 60 фильмов из программы Arctic open.

Культура Культура Кино и ТВ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Архангельская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ГСС: Мексиканская Interjet не отказывается от SSJ100
Минобороны: Разведку у границ РФ провели 27 летательных аппаратов
Татьяна Москалькова прибыла с визитом в Киев
Захарова сравнила ситуации вокруг покупки Гренландии и присоединения Крыма
Марин Ле Пен осудила заявления о возвращении России в G8