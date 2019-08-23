На кинофестиваль Arctic оpen поступило 840 заявок из 15 стран

На III Международный кинофестиваль Arctic оpen, который пройдет в Архангельске с 4 по 8 декабря, поступило 840 заявок из 15 стран. По числу предложенных фильмов пока лидируют Индия и Иран.

Северный киносмотр не ограничивает участников географическими рамками, но большинство фильмов на него обычно представляют страны "арктической восьмерки" - Россия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, Исландия, Канада и США. Как сообщили в пресс-службе фестиваля, на сегодня от "северян" поступили 142 заявки, причем большая часть - из России и США.

Но самыми активными в этом году стали кинематографисты южных стран. Больше всего фильмов пока предложила Индия (128 заявок), за ней следует Иран - 112 работ. В число потенциальных участников также вошли Турция, Испания, Франция, Италия, Бразилия и другие страны.

По словам организаторов, при отборе предпочтение будет отдаваться художественным и документальным фильмам о развитии национальной культуры и формировании личности в современном мире. Приоритетами Arctic оpen остаются отношения человека с природой, экология Севера и традиции малых коренных народов.

- Кинематограф всегда отражал события и проблемы, которые волнуют общество сегодня. Поэтому хотелось бы представить в конкурсной программе именно тот спектр тем, на котором режиссеры фокусируют свое внимание. В 2017 году на первый план вышла тема женской судьбы в северном пространстве, а на прошлом фестивале лидировала внутренняя психология мужских поступков. Какие тенденции представит 2019 год, узнаем после окончания приема заявок 10 октября, - сообщила программный директор Arctic open Анжелика Долинина.

В конкурсную программу войдут 50 работ в трех номинациях: полнометражное игровое кино, документальные и короткометражные фильмы.

Их премьерные показы в этом году пройдут не только в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске, но и в поселках Коноша и Североонежск. Однако этим программа арктического киносмотра не ограничится. В рамках Arctic open намечены творческие встречи, выставки, кинолаборатории и мастер-классы.

На фестивальном питчинге профессионалы и любители смогут представить свои идеи продюсерам. А в рамках образовательной программы профессионалы расскажут, как снимать мобильное и пластическое кино. В технопарке Северного Арктического федерального университета откроется "Лаборатория мобильного кино", где желающие смогут научиться снимать фильмы на смартфон. Куратором лаборатории станет российский режиссер, сценарист и продюсер Борис Гуц.

III Международный фестиваль Arctic open проводится при поддержке фонда президентских грантов РФ, министерства культуры Архангельской области и Северного Арктического федерального университета. В 2018 году на фестиваль поступило более 2300 заявок из 110 стран. За все время реализации проекта более 9 тысяч зрителей в Поморье и Петербурге посмотрели 60 фильмов из программы Arctic open.