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23.08.2019 16:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургских школьников научат архитектурному мышлению и диджеингу

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург )
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В новом учебном году абсолютно все школьники Петербурга получат возможность бесплатного дополнительного образования. Об этом заявил заместитель председателя городского комитета по образованию Андрей Борщевский, сообщает информационное агентство "Интерфакс".

- В прошлом учебном году 88 процентов школьников города были охвачены дополнительным образованием, - отметил чиновник, - эта цифра превышает общероссийский показатель, который составляет 73 процента В новом учебном году мы надеемся, что охват дополнительной занятостью вырастет до 100 процентов, то есть каждая семья получит возможность бесплатного дополнительного образования детей.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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В школьных кружках и секциях, а также специальных учреждениях дополнительного образования ребятам предложат как традиционные направления - хореография, краеведение, театральное искусство, так и совсем новые - от архитектурного мышления до математики классицизма и диджеинга.

Как рассказала директор петербургской "Академии талантов", которая официально значится "нетиповым учреждением дополнительного образования", Екатерина Полукарова, в прошлом году занятия в Академии посещали около 40 тысяч человек, в этом году планируется принять более 50 тысяч школьников. "Диджеинг" здесь - официально утвержденная общеобразовательная общеразвивающая программа, которая рассчитана на то, что учащийся по окончанию курса "научится обращаться с профессиональной аппаратурой ди-джея, получит навыки в сведении музыки различных направлений, обретен базовые знания в написании электронной музыки в самых известных программах на ПК".  По мнению разработчиков, появление такого курса - требование времени и запрос со стороны самих подростков, которые интересуются электронной музыкой, но не знают, где можно научиться с ней обращаться.

Еще одно интересное учреждение допобразования - "Академия цифровых технологий: здесь можно научиться основам промышленного дизайна, робототехники, бионики, заняться интеллектуальным спортом или цифровой экономикой. По сравнению с прошлым учебным годов число программ в АЦТ в этом году вырастет более чем в 1,5 раза  - с 84 до 134-х.

Всего, по данным комитета по образованию, в Петербурге в настоящее время действует 59 отдельных учреждений дополнительного образования.

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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