Плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" отправляют на Чукотку

Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.

За судьбой этого проекта, который затевался как пилотный, показательный, "Российская газета" следит с момента закладки ПЭБ на Севмаше в апреле 2007 года. Недавно сообщили о том, что энергоблок, прошедший все необходимые испытания, передан от строителей (Балтийский завод, входит в ОСК) заказчику в лице концерна "Росэнергоатом".

На 23 августа назначена церемония, приуроченная к началу буксировки ПЭБ в пункт постоянной дислокации. Вчера на энергоблок весь день водили экскурсии. А спецкорр "РГ" побывал там накануне. О том, что увидел - внутри и снаружи - в публикуемых сегодня видео- и фотоматериалах.