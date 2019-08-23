Новости

Для станции скорой помощи в Москве закупят современное оборудование 10:30
В Сочи задержали пятерых участников перестрелки в Краснодаре 10:27
С жительницы Урала взыскивают долги умершей матери ее приемных детей 10:26
Вылетевший из Самары самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета 10:24
Плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" отправляют на Чукотку 10:17
ВМФ России получит шесть новых подводных лодок в 2020 году 10:07
В Забайкалье чиновник пойдет под суд за отмывание денег 10:05
Пожар на свечном складе в Петербурге потушили за 18 часов 10:00
Фото: В Биробиджане от паводка пострадали 117 жилых домов 09:53
Зеленскому подсказали, как признать Крым российским 09:52
Кличко заявил об "особом статусе Севастополя" 09:52
Онколог назвала 12 симптомов, которые могут свидетельствовать о раке 09:51
Подъем воды в Амуре у Хабаровска замедлился 09:24
На Камчатке трое мужчин пропали в Авачинским заливе 09:07
В Иркутске арестовали разделочные доски из Китая с портретом Гитлера 09:04
Пенсионер из Новосибирска в суде запретил соседу громко слушать музыку 09:02
В Прикамье потерявший руку шахтер отсудил три млн рублей 08:57
В Кузбассе в ДТП с дорожным катком погибли три человека 08:51
Россия предупредила об угрозе исчезновения договора СНВ-3 08:50
Видео: в Огайо прошли гонки ретромобилей с поросятами подмышкой 08:50
Макгрегор извинился перед избитым им мужчиной 08:39
На Камчатке медведица провела для трех медвежат "экскурсию" по городу 08:33
В Хабаровский край прибыли автомобили с животными из "китовой тюрьмы" 08:22
США передумали продавать Турции ракетные комплексы Patriot 08:21
Марин Ле Пен осудила заявления о возвращении России в G8 07:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
23.08.2019 10:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" отправляют на Чукотку

Текст: Александр Емельяненков (Мурманск)

Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.

Фото: Пресс-служба "Атомфлот"
Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" приняли в эксплуатацию

За судьбой этого проекта, который затевался как пилотный, показательный, "Российская газета" следит с момента закладки ПЭБ на Севмаше в апреле 2007 года. Недавно сообщили о том, что энергоблок, прошедший все необходимые испытания, передан от строителей (Балтийский завод, входит в ОСК) заказчику в лице концерна "Росэнергоатом".

На 23 августа назначена церемония, приуроченная к началу буксировки ПЭБ в пункт постоянной дислокации. Вчера на энергоблок весь день водили экскурсии. А спецкорр "РГ" побывал там накануне. О том, что увидел - внутри и снаружи - в публикуемых сегодня видео- и фотоматериалах.

Общество Наука Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин дал поручения по жилью для молодых ученых-преподавателей
Минобороны: Разведку у границ РФ провели 27 летательных аппаратов
Захарова сравнила ситуации вокруг покупки Гренландии и присоединения Крыма
США передумали продавать Турции ракетные комплексы Patriot
Марин Ле Пен осудила заявления о возвращении России в G8