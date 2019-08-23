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23.08.2019 10:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожар на свечном складе в Петербурге потушили за 18 часов

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

Сегодня, 23 августа, в 8.13 петербургским пожарным удалось ликвидировать открытое горение на пожаре, который начался вчера в 14 часов 10 минут на складе свечей, расположенном в Невском районе Санкт-Петербурга, недалеко от Ладожского вокзала.

Об этом со ссылкой на городское управление МЧС сообщает РИА Новости. Работа огнеборцев продолжается: сейчас они проливают четырехэтажное административно-складское здание, в котором находился склад, во избежание новых возгораний.

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У очага возгорания находятся пять единиц техники и 24 человека личного состава. Площадь завалов составляет 50 квадратных метров.

Напомним, что пожар, возникший днем 22 августа, охватил сначала 500 квадратных метров площади, потом распространился на 5000 "квадратов". Всего из горящего здания было эвакуировано двести человек, пострадали двое: они находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Ранг пожара увеличивался с 1БИС до пятого, максимального. На тушении работало до 49 единиц техники и 224 человек личного состава.

Спасатели были вынуждены задействовать пожарный поезд, вертолет и передвижную химико-радиометрическую лабораторию, которая контролировала состояние воздуха в районе возгорания. Превышения уровня концентрации вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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