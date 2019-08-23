Старорусской библиотеке подарили книгу о временах князя Владимира

Петербургский журналист Юрий Звягин выпустил в свет четвертую книгу, посвященную Древней Руси. Новое издание, получившее название "Занимательнее истории времен князя Владимира", при содействии "РГ" автор - сам в прошлом корреспондент нашей газеты - преподнес Старорусской городской библиотеке имени Достоевского в рамках акции "Городу Достоевского - книга в подарок".

По мнению самого Звягина, историческое образование и журналистский опыт при работе над книгой дополняли друг друга. РГПУ имени Герцена дал знания, а работа - "привычку никогда и никому не верить на слово, кругозор и умение делать выводы в условиях недостаточного количества информации". Все это уже пригодилось ему в работе над изданиями "Великий путь "Из варяг в греки". Тысячелетняя загадка истории", "Загадки поля Куликова" и "Хронология русских летописей". Но вот "биография" князя Владимира продвигалась очень тяжело: предыдущие были написаны примерно за год каждая, "Занимательнее истории" вышли спустя семь лет после предыдущей книги.

Вопросы, который Юрий Звягин ставит перед читателем, большинству из нас задавали еще в школе: откуда мы знаем о Владимире, как его звали на самом деле, как и почему произошло крещение Руси? Ответы автора по большей части расходятся с "каноническими версиями", но неизменно аргументированы ссылками на исторические источники.

- Я не утверждаю, что все, что написано в этой книге, было именно так и никак иначе, - говорит Звягин.

Однако "спор нужно вести на основе приведения конкретных опровержений", говорит он в заключении, приглашая читателей к диалогу. Тем более, что на очереди еще две книги, основанные на материалах, не вошедших в "занимательные истории". Они будут посвящены истории сложения русских летописей и восточнославянским племенам IX - X веков.

Справка "РГ"

Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда". Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия писателя.Акция заключается в сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературы и документальной прозы, с тем чтобы в фондах было представлено все книжное многообразие мира, в том числе и с точки зрения географии. Задача - сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Акция продлится весь 2019 год - в это время на базе Старорусской городской библиотеки регулярно проходят встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями.

Итоги акции будут подведены в Старой Руссе 11 ноября 2019 года - в день рождения Достоевского и "Российской газеты". К акции уже присоединились известные писатели - журналисты "РГ" Николай Долгополов, Павел Басинский, Лев Данилкин, Владимир Снегирев, Валерий Выжутович, а также президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Рахлин, Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Коми республиканская типография из Сыктывкара, Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, рок-музыкант, лидер легендарного "Наутилуса" и группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов, фронтмен группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин, председатель Калининградского городского Совета депутатов Андрей Кропоткин, Псковское региональное отделение Союза писателей России, Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, оргкомитет Международного фестиваля балета Dance Open, председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева, скульптор Григорий Ястребенецкий, художник Павел Лемтыбож, владелец галереи Kunsthandel Zechling Вернер Цeхлинг (Австрия), Нарынская гимназия №2 имени Чкалова (Киргизия), Гатчинская школа №9 (Ленинградская область), вологодский писатель Андрей Малышев, петербургский писатель и журналист Анатолий Аграфенин, журналистка и писательница из Перми Любовь Соколова, член Союза художников России и преподаватель Художественно-промышленной академии имени Штиглица Маргарита Широковских, председатель Российского детского фонда писатель Альберт Лиханов, предприниматели Старой Руссы Валерий Васильев, Алексей Лойкуц.