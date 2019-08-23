В Ленобласти перезахоронили останки 80 бойцов, погибших в годы ВОВ

На воинском мемориальном кладбище в Новой Малуксе Ленинградской области в пятницу перезахоронили останки более 80 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Необходимые почести им отдали военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа.

Как добавили в пресс-службе ЗВО, останки советских бойцов обнаружили в ходе международной поисковой экспедиции "Волховский фронт. Апраксин". Она проходит на месте боев в Ленинградской области. Кроме останков, поисковики нашли также элементы обмундирования и быта, знаки различия. Все эти предметы отправят в музеи.

Одна из главных задач экспедиции - объединение усилий поисковиков стран СНГ и постсоветского пространства, выработка общих подходов к полевой и архивной работе. Как заявил Илья Дюринский, руководитель поисковых работ, кроме поиска солдат планируют исследовать несколько точек падений самолетов времен Великой Отечественной войны.

В составе экспедиции - более 350 человек. Это представители Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Латвии и Литвы. Вместе с ними работают поисковики 49 отрядов из 27 регионов Российской Федерации.