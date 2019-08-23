Британская The Guardian признала российский статус Крыма

Британское издание The Guardian разместило на своем сайте подборку фотографий, в которую включила снимок фотографа ТАСС Сергея Мальгавко.

На фотографии отображен один из дней молодежного фестиваля "Таврида-АРТ", проходившего в августе на полуострове. "Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль "Таврида - АРТ" недалеко от города Судак", - сообщает подпись под снимком. Тем самым таблоид фактически признал российский статус полуострова.

Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран. Еще в 2014 году так поступили Национальное географическое общество США и популярный поисковик Google. Позже тоже самое делали польские издания и телеканалы.