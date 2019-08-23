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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Британская The Guardian признала российский статус Крыма

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Скрин с The Guardian Фото: Скрин с The Guardian
Фото: Скрин с The Guardian

Британское издание The Guardian разместило на своем сайте подборку фотографий, в которую включила снимок фотографа ТАСС Сергея Мальгавко.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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На фотографии отображен один из дней молодежного фестиваля "Таврида-АРТ", проходившего в августе на полуострове. "Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль "Таврида - АРТ" недалеко от города Судак", - сообщает подпись под снимком. Тем самым таблоид фактически признал российский статус полуострова.

Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран. Еще в 2014 году так поступили Национальное географическое общество США и популярный поисковик Google. Позже тоже самое делали польские издания и телеканалы.

В мире Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России
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