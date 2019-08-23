День флага России на Дону отметили зарядкой, выставками и танцами

500 красных, голубых и белых шаров выпустили в ростовском историческом парке "Россия - моя история" в честь Дня российского флага. Кроме того, в городе прошло несколько ярких молодежных концертов, флешмобов и бесплатных выставок. По словам экспертов, на Дону уже не в первый раз сумели привлечь к празднованию тысячи людей по всей области.

Для донского края, где мирно сосуществуют десятки народов, День российского флага имеет особый смысл. Российский триколор - это символ единства людей разных культур и религий, символ их принадлежности их всех к чему-то большему - к единой нации. Поэтому в этот день здесь традиционно проходит много ярких мероприятий, в которых принимают участие десятки национальных диаспор.

Праздничная программа в донской столице началась утром, когда на площадке ростовского исторического парка "Россия - моя история" председатель совета молодежи Первомайского района Марина Круглова провела с детьми огромную "коллективную" утреннюю зарядку. После символического запуска шаров на площадке было развернуто два больших триколора длиной 15 и 36 метров. В красочном представлении приняли участие 250 юных ростовчан. Они вместе спели гимн Российской Федерации, а затем отправились на экскурсию в экспозицию исторического парка.

В парке Горького прошел трехчасовой концерт вокальных и танцевальных ансамблей, а также несколько интересных квест-викторин. Для детей была организована художественная выставка, фотозоны с тематическими баннерами и зоны аквагрима, библиоплощадка "Книги. Люди. Впечатления" и целый ряд других интересных мероприятий.

Праздничные мероприятия прошли во всех городах и муниципалитетах. И на этом празднование не закончилось. "В течение трех дней по всей области состоится более 700 мероприятий, в которых примут участие более 50 тысяч человек", - сообщил начальник управления социально-политических коммуникаций правительства области Максим Даниленко.

Кстати



В 2017 году на День России в Ростове-на-Дону прошел флешмоб "Мы - граждане России". Около тысячи человек пронесли по центральным улицам города самый большой в стране триколор длиной 300 метров.