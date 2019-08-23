Новости

Почему севший в поле А321 не станет экспонатом музея 13:36
Любовные письма Шостаковича к балерине ушли с молотка за 1,1 млн рублей 13:32
Британская The Guardian признала российский статус Крыма 13:31
УАЗ представил новые версии "Профи" 13:29
В Крыму нашли необычное захоронение сарматского младенца 13:28
Названы официальные годовые доходы Шнурова, Киркорова и Лепса 13:28
В Нижнем Новгороде школьницы избили девочку-инвалида 13:28
В Кремле рассказали о том, как Путин получает информацию 13:25
Жители Подмосковья могут оформить и оплатить подписку у почтальона 13:16
Кириенко: В Крыму могут быть введены льготы на киносъемку 13:09
День флага России на Дону отметили зарядкой, выставками и танцами 13:01
Микробиологи из Уфы изучат древние микроорганизмы из пещеры "Таврида" 13:00
В Кремле с осторожным оптимизмом оценили отношения с Киевом 12:58
Вышел трейлер нового сериала создателей "Американской истории ужасов" 12:58
На кинофестиваль Arctic оpen поступило 840 заявок из 15 стран 12:58
В Крыму выявлен случай заболевания лихорадкой Западного Нила 12:50
Какое мороженое самое диетическое 12:48
Комплекс отношений в СГ стал главной темой встречи Лукашенко и Румаса 12:46
Двое детей пострадали при пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы 12:33
В Туапсе завели дело о гибели лоцмана при падении с танкера 12:32
Под Астраханью системы С-400 сбили мишени на скорости 2000 км/ч 12:29
Российский "Хозяин морей" вышел на госиспытания 12:27
Дмитрий Глуховский назвал дату выхода экранизации "Метро 2033" 12:25
Пациентов нижегородской психбольницы поймали с "большим кушем" 12:23
Группа ГАЗ планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
23.08.2019 13:01
Проект: В регионах

День флага России на Дону отметили зарядкой, выставками и танцами

Текст: Сергей Терентьев
500 красных, голубых и белых шаров выпустили в ростовском историческом парке "Россия - моя история" в честь Дня российского флага. Кроме того, в городе прошло несколько ярких молодежных концертов, флешмобов и бесплатных выставок. По словам экспертов, на Дону уже не в первый раз сумели привлечь к празднованию тысячи людей по всей области.
День флага в Ростове-на-Дону всегда отмечается весело и ярко. Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости День флага в Ростове-на-Дону всегда отмечается весело и ярко. Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
День флага в Ростове-на-Дону всегда отмечается весело и ярко. Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Для донского края, где мирно сосуществуют десятки народов, День российского флага имеет особый смысл. Российский триколор - это символ единства людей разных культур и религий, символ их принадлежности их всех к чему-то большему - к единой нации. Поэтому в этот день здесь традиционно проходит много ярких мероприятий, в которых принимают участие десятки национальных диаспор.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
Южный подъезд к Ростову удвоит пропускную способность

Праздничная программа в донской столице началась утром, когда на площадке ростовского исторического парка "Россия - моя история" председатель совета молодежи Первомайского района Марина Круглова провела с детьми огромную "коллективную" утреннюю зарядку. После символического запуска шаров на площадке было развернуто два больших триколора длиной 15 и 36 метров. В красочном представлении приняли участие 250 юных ростовчан. Они вместе спели гимн Российской Федерации, а затем отправились на экскурсию в экспозицию исторического парка.

В парке Горького прошел трехчасовой концерт вокальных и танцевальных ансамблей, а также несколько интересных квест-викторин. Для детей была организована художественная выставка, фотозоны с тематическими баннерами и зоны аквагрима, библиоплощадка "Книги. Люди. Впечатления" и целый ряд других интересных мероприятий.

Праздничные мероприятия прошли во всех городах и муниципалитетах. И на этом празднование не закончилось. "В течение трех дней по всей области состоится более 700 мероприятий, в которых примут участие более 50 тысяч человек", - сообщил начальник управления социально-политических коммуникаций правительства области Максим Даниленко.

Кстати

В 2017 году на День России в Ростове-на-Дону прошел флешмоб "Мы - граждане России". Около тысячи человек пронесли по центральным улицам города самый большой в стране триколор длиной 300 метров.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростовская область - регион развития
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ГСС: Мексиканская Interjet не отказывается от SSJ100
Минобороны: Разведку у границ РФ провели 27 летательных аппаратов
Татьяна Москалькова прибыла с визитом в Киев
Захарова сравнила ситуации вокруг покупки Гренландии и присоединения Крыма
Марин Ле Пен осудила заявления о возвращении России в G8