Глава Адыгеи дал старт Межрегиональному слету молодежи "Фишт - 2019"

Сегодня участники Межрегионального слета талантливой молодежи "Фишт - 2019" отправились в 10-километровый пеший переход по маршруту Яворовая поляна - приют Фишт, где состоятся основные мероприятия этого масштабного события.Маршрут проложен по живописным местам Кавказского биосферного заповедника. Вместе с ребятами весь путь пройдет глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В этом году на слет прибыли не только представители всех районов Республики Адыгея, но и молодежные делегации из Краснодарского края, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Общее число участников составляет более 300 человек. Накануне для гостей была проведена экскурсия по исторических местам города Майкопа "Долина Мые". Также они приняли участие в праздничных мероприятиях ко Дню Государственного флага России, которые прошли в городском парке.

Перед выходом с Яворовой поляны глава Адыгеи пожелал всем ребятам легкого пути и ярких впечатлений.

"Здесь собрались самые активные и талантливые представители четырех братских регионов. Все вы достигли больших высот в учебе, спорте, общественной работе. И сегодня нам вместе предстоит взять очередные высоты - пройти по перевалам и горным тропам к подножию одной из вершин Кавказа - горе Фишт, где и пройдет молодёжный форум. Уверен, что каждый из вас за время слета приобретет новых друзей, почерпнет новые знания и идеи, поделится своими", - сказал Мурат Кумпилов.

На площадке форума состоятся эколого-просветительские мероприятия с участием руководства и научных сотрудников Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова, представителей Русского географического общества. Кроме того, будут обсуждаться актуальные вопросы сохранения историко-культурного наследия региона. Участникам дискуссий представят тематические презентации, рассказывающие о мегалитических памятниках Северо-Западного Кавказа и других археологических объектах, имеющих большое научное значение.

Ключевым событием слета станет встреча в неформальной обстановке с главой Адыгеи и представителями братских регионов, на которой ребята смогут получить ответы на волнующие их вопросы в режиме прямого диалога, представят свои идеи и инициативы.

Напомним, что именно на слете "Фишт" в прошлом году главой Адыгеи был дан старт новому волонтерскому движению "Сохраним корни". Ожидается, что в этом году к нему присоединится и молодежь соседних регионов для консолидации усилий по сохранению природного и исторического наследия нашей страны.

В ходе слета молодежные активисты также примут участие в различных культурных и спортивных мероприятиях, экологических акциях, туристических походах.

"Мы стремимся создать все условия для того, чтобы дети и молодежь Адыгеи получали качественное образование, имели возможность для самореализации в науке, спорте, искусстве и других направлениях. При этом важно получать "обратную связь": из первых рук узнавать о том, что волнует молодых людей, какую поддержку мы можем оказать в их начинаниях. Слет талантливой молодежи "Фишт" - одна из наиболее масштабных и набирающих популярность площадок, где каждый может высказать свое мнение, узнать ответы на актуальные вопросы, найти единомышленников", - отметил Мурат Кумпилов.