Иностранцы выступят на пяти площадках фестиваля Koktebel Jazz Party

Около 30 тысяч зрителей посетят 17-й по счет джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, который сегодня открылся сегодня в Крыму. Он вопреки санкциям собрал музыкантов из США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран.

Уже 17-й сезон в поселке Коктебель проходит джазовый фестиваль. О его открытии рассказал его постоянный глава - Дмитрий Киселев.

- Я благодарю всех, кто приехал на самое мощное культурное событие в Крыму, - сказал председатель оргкомитета Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. - Это уже 17-й сезон джаза в Коктебеле, в Крыму, и сейчас здесь уже не палатки, а совсем другой масштаб. Мы вошли в календарь российских музыкальных событий, получили благодарность от министерства культуры РФ за организацию этого мероприятия. У нас одна из наиболее современных площадок, у нас - 10 тонн света и звука.

В этом году на фестивале впервые за время его существования будет пять сцен - главная, "волошинская" для молодых и мэтров, площадки в дельфинарии и аквапарке, а также в лагере феста "Таврида-АРТ", который в этом году переехал в бухту Капсель.

- Уже по традиции "Смоленские бриллианты" приготовили статуэтки с бриллиантами, которые будут вручать каждый вечер по результатам зрительских аплодисментов, - рассказал Киселев. - И как всегда все собранные средства пойдут в фонд местной школы -на оборудование и ремонт дренажа. Возможно, что они пойдут и на восстановление костюмерной дома культуры Коктебеля.

По словам Дмитрия Киселева, цены на концерты фестиваля будут разумными: входной билет будет стоить 500 рублей, а на места в партере - 1000 рублей.

- Но мы не стремимся к гигантским цифрам, - отметил он. - За день ожидаем около 5000 людей, учитывая и тех, кто будет слушать музыку со стороны пляжа. Самое большое количество зарубежных гостей - с Украины. В соседнем государстве тоже проходит подобный фестиваль, и мы считаем, что это хорошо, пусть больше будет хорошего джаза во всем мире. Мы заранее не сообщаем - кто приедет из иностранцев, и назовем имена зарубежных исполнителей только день в день их выступления, поскольку к ним всегда применяют санкции и оказывают на них давление.

В первый день фестиваля зрители услышат Dave Yarden Band (США), россиян Guru Groove Foundation и Алексея Кузнецова. А хэдлайнером фестиваля будет джаз-бэнд Сергея Головни с знаменитым Рэнди Брекером (США) - обладателем шести "Грэмми" - самой престижной музыкальной награды в мире. В составе группы будет петь юная 16-летняя Саша Фрекенберг, а также известный пианист Олег Стариков, который, к сожалению, сломал руку, но пообещал играть другой.

- Когда меня пригласил Сергей, то я сказал - я готов ехать в Россию и играть с джаз-бандом, - рассказал Рэнди Брекер. - И вот приехал и вижу - красиво здесь, отличная сцена и группа прекрасна, и я рад с ними играть - прекрасные исполнители! И я готов сыграть с Сергеем, с его чудесным саксофоном и, надеюсь, что вместе завоюем уже седьмой "Грэмми".

Как всегда, на фестиваль приехали много журналистов из разных стран.

- Я очень люблю джаз, блюз, поэтому всегда приезжаю в подобные места, - рассказала "РГ" о своих первых впечатлениях о Крыме корреспондент Yonhap News Agency (Южная Корея) Чиен Ким. - Крым очень напоминает Южную Корею, и здесь мне очень понравилось. Возможно, что и есть какие-то санкции моей страны в отношении Крыма, но я о них не слышала. Насколько я знаю, это не мешает обмену людей в двух странах, особенно тех, кто любит хорошую музыку.

С 23 по 25 августа в Коктебеле выступят ведущие джазмены России и мира и популярные представители смежных музыкальных жанров. В субботу хедлайнерами станут Nils Wülker Band (Германия), россияне Billy's Band и Юлия Чичерина и знаменитая джазовая певица из США Шарон Кларк. Наконец, в заключительный день фестиваля сеты на Главной сцене представят пианист Даниил Крамер (Россия), французы Lamuzegeule, международный коллектив Якова Окуня и американский блюз-бэнд популярного гитариста Селвина Берчвуда.

- Джаз вбирает в себя культуру разных народов, развивается и будет развиваться, - считает Светлана Савченко, член комитета Госдумы РФ по культуре. - И мы рады, что он проходит именно в Крыму.

Кстати

В самый разгар KJP-2019, в субботу, 24 августа, гости, крымские волонтеры и местные жители примут участие в забеге, во время которого соберут мусор в самых популярных туристических местах Коктебеля. Экологическая акция привлечет внимание к проблемам охраны окружающей среды. Она пройдет на KJP в третий раз подряд, но впервые - в стремительно набирающем популярность формате плоггинга.