Новости

Почему севший в поле А321 не станет экспонатом музея 13:36
Любовные письма Шостаковича к балерине ушли с молотка за 1,1 млн рублей 13:32
Британская The Guardian признала российский статус Крыма 13:31
УАЗ представил новые версии "Профи" 13:29
В Крыму нашли необычное захоронение сарматского младенца 13:28
Названы официальные годовые доходы Шнурова, Киркорова и Лепса 13:28
В Нижнем Новгороде школьницы избили девочку-инвалида 13:28
В Кремле рассказали о том, как Путин получает информацию 13:25
Жители Подмосковья могут оформить и оплатить подписку у почтальона 13:16
Кириенко: В Крыму могут быть введены льготы на киносъемку 13:09
День флага России на Дону отметили зарядкой, выставками и танцами 13:01
Микробиологи из Уфы изучат древние микроорганизмы из пещеры "Таврида" 13:00
В Кремле с осторожным оптимизмом оценили отношения с Киевом 12:58
Вышел трейлер нового сериала создателей "Американской истории ужасов" 12:58
На кинофестиваль Arctic оpen поступило 840 заявок из 15 стран 12:58
В Крыму выявлен случай заболевания лихорадкой Западного Нила 12:50
Какое мороженое самое диетическое 12:48
Комплекс отношений в СГ стал главной темой встречи Лукашенко и Румаса 12:46
Двое детей пострадали при пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы 12:33
В Туапсе завели дело о гибели лоцмана при падении с танкера 12:32
Под Астраханью системы С-400 сбили мишени на скорости 2000 км/ч 12:29
Российский "Хозяин морей" вышел на госиспытания 12:27
Дмитрий Глуховский назвал дату выхода экранизации "Метро 2033" 12:25
Пациентов нижегородской психбольницы поймали с "большим кушем" 12:23
Группа ГАЗ планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
23.08.2019 13:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кириенко: В Крыму могут быть введены льготы на киносъемку

Текст: Айсель Герейханова

Арт-кластер "Таврида" в Крыму может стать центром притяжения для туристов, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Таврида-АРТ"
Фестиваль "Таврида-АРТ" закрыл регистрацию участников из-за ажиотажа

По его словам, бухта Капсель в Судаке, где проходит фестиваль "Таврида-Арт", должна появиться во всех туристических справочниках, на открытках Крыма и стать туристической Меккой. "Мы исходим из того, что домики (для участников "Тавриды" - прим. "РГ") будут охраняться, а парк будет открытым. Это значит, что любой человек сможет туда приехать для съемок кино или телепередач, или просто для прогулок", - передает слова представителя Кремля ТАСС.

Он также подчеркнул, что фестиваль "Таврида-Арт" стал площадкой для большого числа кастингов. "Мы так аккуратненько начинаем говорить всем киностудиям и телеканалам, которые сегодня создают главный контент, что здесь же уникальное пространство для отбора актеров", - добавил Кириенко.

По словам представителя Кремля, в целом возможности Крыма для организации киносъемок уникальные, поэтому в настоящее время министерство культуры РФ и власти Крыма обсуждают возможность введения льгот на киносъемку .

Театральная олимпиада в Крыму покажет спектакли под открытым небом

Речь идет, "чтобы давать дополнительные льготы и возврат части средств компаниям, которые здесь будут проводить съемки", пояснил Кириенко.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (с 11 мая по 5 октября) и фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" (с 20 по 26 августа).

Власть Работа власти Внутренняя политика Культура Кино и ТВ Президент Администрация Президента Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ГСС: Мексиканская Interjet не отказывается от SSJ100
Минобороны: Разведку у границ РФ провели 27 летательных аппаратов
Татьяна Москалькова прибыла с визитом в Киев
Захарова сравнила ситуации вокруг покупки Гренландии и присоединения Крыма
Марин Ле Пен осудила заявления о возвращении России в G8