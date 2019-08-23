Кириенко: В Крыму могут быть введены льготы на киносъемку

Арт-кластер "Таврида" в Крыму может стать центром притяжения для туристов, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

По его словам, бухта Капсель в Судаке, где проходит фестиваль "Таврида-Арт", должна появиться во всех туристических справочниках, на открытках Крыма и стать туристической Меккой. "Мы исходим из того, что домики (для участников "Тавриды" - прим. "РГ") будут охраняться, а парк будет открытым. Это значит, что любой человек сможет туда приехать для съемок кино или телепередач, или просто для прогулок", - передает слова представителя Кремля ТАСС.

Он также подчеркнул, что фестиваль "Таврида-Арт" стал площадкой для большого числа кастингов. "Мы так аккуратненько начинаем говорить всем киностудиям и телеканалам, которые сегодня создают главный контент, что здесь же уникальное пространство для отбора актеров", - добавил Кириенко.

По словам представителя Кремля, в целом возможности Крыма для организации киносъемок уникальные, поэтому в настоящее время министерство культуры РФ и власти Крыма обсуждают возможность введения льгот на киносъемку .

Речь идет, "чтобы давать дополнительные льготы и возврат части средств компаниям, которые здесь будут проводить съемки", пояснил Кириенко.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (с 11 мая по 5 октября) и фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" (с 20 по 26 августа).