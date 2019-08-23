На Кубани в столкновении Nissan и Opel погибли четыре человека

Эта жуткая авария произошла в пятницу недалеко от кубанского города Армавира на федеральной трассе "Кавказ". В результате лобового столкновения автомобилей Nissan и Opel, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю, погибли четверо, а маленькая девочка была госпитализирована.

По информации ведомства, сообщение о ДТП с участием двух автомобилей поступило в дежурную часть отдела МВД России по городу Армавиру. Авария произошла в 17.40 в районе 172-го километра федеральной автодороги, вблизи поселка Заветный.

По предварительным данным полиции, здесь столкнулись кроссовер Nissan Qashqai и минивэн Opel Zafira. На месте происшествия от полученных травм скончались оба водителя машин, а также две пассажирки Opel. В городскую больницу была госпитализирована девочка 2013 года рождения, находившаяся в момент аварии в салоне Opel.

На месте аварии работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Полицейские Армавира устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.