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23.08.2019 22:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в столкновении Nissan и Opel погибли четыре человека

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани

Эта жуткая авария произошла в пятницу недалеко от кубанского города Армавира на федеральной трассе "Кавказ". В результате лобового столкновения автомобилей Nissan и Opel, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю, погибли четверо, а маленькая девочка была госпитализирована.

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По информации ведомства, сообщение о ДТП с участием двух автомобилей поступило в дежурную часть отдела МВД России по городу Армавиру. Авария произошла в 17.40 в районе 172-го километра федеральной автодороги, вблизи поселка Заветный.

По предварительным данным полиции, здесь столкнулись кроссовер Nissan Qashqai и минивэн Opel Zafira. На месте происшествия от полученных травм скончались оба водителя машин, а также две пассажирки Opel. В городскую больницу была госпитализирована девочка 2013 года рождения, находившаяся в момент аварии в салоне Opel.

На месте аварии работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Полицейские Армавира устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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